Laurent Gbagbo, fils des Bété, a toujours été haï par une poignée d'Houphouetistes et quelques Baoulés !

À la lumière de la lecture analytique qu’on peut faire sur la crise politique et militaire en Côte d’Ivoire, pendant près de deux décennies, et en abordant la question du point de vue interne sous l’angle social, ethnique et tribal, comme il en est souvent question en Afrique, surtout concernant des questions liées aux rivalités du pouvoir politique et présidentiel, la Côte d’Ivoire parait comme un étalon en ce qui concerne exactement le tribalisme dur et pur.



Depuis l’indépendance des pays africains, quoi que cet évènement grandiose ait vu le jour en marquant les esprits de tous les africains, ceux de nos dirigeants de premières heures des indépendances avaient une vision très limitée de l’importance de ces indépendances. Voulant tous du pouvoir, ils ont lancé le spectre de la guerre civile pour les voir toujours au pouvoir. Du coup, la démocratie et l’alternance furent envoyées aux calendes grecques. Une telle attitude les conduisait inexorablement à un niveau irréversiblement totalitaire pour ainsi devenir des dictateurs ou présidents à vie.



Curieusement adoubés par des parents ethniques ou des personnes constituant le club d’amis dont le seul objectif était le pouvoir, des chefs d’État comme Houphouët, ont bien été des grands défenseurs des régimes ou systèmes monolithiques, donc dangereux pour les libertés des peuples. Du Coup, une telle situation donnait également des ailes aux occidentaux dont la seule mission était de continuer le sale boulot du pillage des matières premières en appauvrissant les populations africaines. D’ailleurs nous voyons tous l’état de paupérisation dans lequel de nos populations entières vivent dans tous les pays d’Afrique…



Pour la Côte d’Ivoire, depuis que Houphouët Boigny avait dirigé ce pays de main de maître, après avoir été pendant longtemps, ministre du gouvernement français avant les indépendances, cet homme avait tant des secrets, à cause desquels la Côte d’Ivoire est en train de brûler après sa mort.



Bien qu’Houphouët Boigny eût le souci de construire son pays, pour cela, on le lui concède, mais, il eut malheureusement et sérieusement trempé les mains dans des programmes d’asphyxie économique et politique des pays voisins sous les ordres de la France. En acceptant de diriger la Côte d’Ivoire, les mains liées en n’obéissant qu’aux ordres de la France pour lui assurer la longévité du pouvoir, en même temps, un grand nombre de pays voisins avaient subi les affres de la françafrique sous son règne. Du coup, tous les parents ethniques étaient aux anges, contents de voir Houphouët à la tête du pays. C’est lorsque Laurent Gbagbo arrivé au pouvoir que la haine tribale va s’intensifier, alors que ces intellectuels ivoiriens Baoulé devraient comprendre que la démocratie est bien là,



On a donc vu et l’on sait même aujourd’hui, ce que la françafrique a provoqué comme dégât, de coups d’État, des assassinats dans beaucoup de pays d’Afrique en liaison avec des pions comme Houphouët Boigny, paix à son âme, mais en politique, ce qu’on a vécu fait mention d’une historicité sans fausse note et sans faille.



Depuis donc le règne totalitaire d’Houphouët Boigny, le nombre d’opposants à son régime était compté du bout des doigts.

Il a fallu qu’un jeune Ivoirien au nom de Laurent Koudou Gbagbo se lance dans la politique pour voir les choses bouger car la machine Houphouët coinçait déjà. Avec l’avènement de la démocratie et surtout de Laurent Gbagbo, les intellectuels Baoulé ont toujours cru que la Côte d’Ivoire n’appartenait qu’à eux.



Les guerres qu’a vécues ce pays frère n’étonnent personne. La rage tribale qu’affiche Konan Bédié le Baoulé contre Laurent Gbagbo le Bété depuis son élection présidentielle en l’an 2000 en est une illustration.

Comme on peut voir Bédié et Alassane pactiser comme larrons en foire ! Alors que, hier, c’est Konan Bédié qui avait bien présenté Ouattara comme étant un Burkinabé sur Éburnie!



Aujourd’hui, Konan Bédié le Baoulé qui voue une haine tribale à Laurent Gbagbo, a oublié que monsieur Ouattara à qui, il a donné un coup de pouce, est Burkinabé. Qu’est ce qui se serait passé dans la tête de Konan Bédié le tribaliste et le père de l’ivoirité ?

Les Africains seront toujours dans les radeaux tribalistes même lorsque l’eau du fleuve exige un joli navire. Pitié !



Laurent Gbagbo est bel et bien aussi victime d’un tribalisme baoulé qui règne en Côte d’Ivoire. Je sais que certains Baoulé ne sont pas dans ce jeu, mais, ce que l’on sait, c’est que Laurent Gbagbo est haï parce qu’il s’est farouchement opposé à un dinosaure de chef d’État appelé Houphouët Boigny, le patriarche.





Gervais Mboumba, militant des droits de l’homme