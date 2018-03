Le 11 décembre 2011 en Cote d’ivoire , même les morts du génocide de Dukué, Daloa, Youpougon et Yamoussoukro ont votés. Bravo la démocratie de la canonnière.

Les résultats annoncés à Attécoubé ne sont pas acceptés par le candidat Danho Paulin Claude et son co-listier qui ont saisi par courrier les autorités compétentes pour l’annulation des dits résultats.



A Monsieur le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI)

Nous, Danho Paulin Claude et Yao Kouamé Bruce, candidats titulaires indépendants de la liste « Union-Confiance-Espoir » pour les législatives 2011 dans la circonscription électorale d’Attécoubé, venons par la présente, contester les résultats issus des lieux de vote suivants :



-Groupe scolaire Adjamé-Santé

-EPV Konaté de Santé 3

En effet, il nous a été donné de constater des faits et incidents graves qui n’ont pu permettre le bon déroulement du vote dans les différents lieux ci-dessus mentionnés, entachant sans aucun doute la crédibilité des différents résultats. Il s’agit entre autres :

- Des consignes de vote, données le jour même du vote en faveur du candidat du RDR

- Du vote de personnes décédées

- De la présence d’hommes en armes en tenues civiles se faisant passer pour des scrutateurs, qui ont intimidé nos représentants présents dans ces bureaux de vote en proférant des menaces et en les obligeant à signer les procès-verbaux (PV) à la fin du dépouillement.



1. Des consignes de vote données le jour du scrutin

Le dimanche 11 décembre 2011, des individus, présents à proximité du lieu du vote « Groupe Scolaire Adjamé-Santé » donnaient des consignes de vote en faveur du candidat du R.D.R (pièce N°1)



2. Du vote de personnes décédées



Au Groupe Scolaire Adjamé-Santé, il nous a été donné de constater que plusieurs personnes décédées, ont voté et émargé. Par exemple, Sylla Moussa né le 16 juillet 1981 à Dabou et décédé le 06 mars à Attécoubé figurant dans le registre d’acte de décès de la Mairie d’Attécoubé (pièce n°2) et dans le registre du Collectif des victimes de la crise postélectorale d’Attécoubé (pièce n° 3) a voté dans le Bureau de vote N°4.



En dehors de Sylla Moussa, les personnes ci-dessous, toutes décédées, ont pris part au vote. Il s’agit de :

-Sylla Amara

-Sylla Adama



3. Intimidation de nos représentants dans les bureaux de vote

A l’EPV Konaté du quartier Santé 3, des hommes en armes habillés en tenues civiles sont entrés dans les bureaux de vote à la fin du scrutin, en se faisant passer pour des scrutateurs. Ils ont intimidé nos représentants présents dans ces bureaux de vote en proférant des menaces et en les obligeant à signer les procès-verbaux (PV) à la fin du dépouillement. C’est pour protester contre cet état de fait que nos représentants à la Commission Electorale 2 d’Attécoubé ont refusé de signer le procès-verbal de dépouillement.

Ces faits graves qui se sont déroulés le jour même du vote ont, à notre avis, considérablement entaché la régularité et la crédibilité des résultats obtenus dans ces différents lieux de vote.



C’est pourquoi nous demandons l’invalidation pure et simple des résultats corrompus issus de ces bureaux.

Dans l’espoir qu’une attention particulière sera portée à notre requête, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos sincères salutations.



Danho Paulin Claude

et Yao Kouamé Bruce

Copie :

Monsieur le Représentant spécial du Secrétaire Général de l’Onu

Monsieur le Représentant du Facilitateur.