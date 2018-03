Le Cap-Vert veut atteindre 50% d’énergie renouvelable d’ici 2020

PRAIA, 11 jan (Xinhua) — L’objectif du plan stratégique sectoriel des énergies renouvelables du Cap-Vert est d’atteindre un taux de pénétration d’énergie renouvelable de 50% un document officiel présenté mardi par le gouvernement.



Le ministre capverdien en charge de l’Énergie, Humberto Brito, a précisé à cette occasion que le plan, dont les projets devraient être mis en uvre dans son intégralité par le secteur privé, nécessitera un investissement de plus de 300 millions d’euros.



Le document, selon le ministre, a été élaboré sur la base d’une étude approfondie sur le potentiel du pays en l’énergie renouvelable, sur les ressources existantes et identifiés dans les domaines de l’énergie solaire, éolienne, géothermique, maritime et des déchets solides.



La prévision est d’installer d’ici 2020 environ deux mille mégawats (MW) de puissance contre environ 35 MW actuellement.