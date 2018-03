Le Jour du Seigneur - Dimanche le 15/02/2015 : Sixième dimanche du temps ordinaire

Livre du Lévitique 13,1-2.44-46.



Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit :

« Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils.

l’homme est lépreux : il est impur. Le prêtre le déclarera impur : il a une tache à la tête.

Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !”

Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp.



Psaume 32(31),1-2.5.11.



Heureux l'homme dont la faute est enlevée,

et le péché remis !

Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense,

dont l'esprit est sans fraude !



Je t'ai fait connaître ma faute,

je n'ai pas caché mes torts.

J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur

en confessant mes péchés. »



Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute.

Que le Seigneur soit votre joie !

Exultez, hommes justes !

Hommes droits, chantez votre allégresse !



Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 10,31-33.11,1.



Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu.

Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu.

Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés.

Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,40-45.



En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »

Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. »

À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.

Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt

en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.



