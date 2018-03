Le Maroc fer de lance contre le terrorisme au niveau mondial

Il n'y a rien à prouver, le Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, a une approche préventive avant-gardiste dans la lutte contre le terrorisme. Une lutte qui a fait ses preuves tant en interne que sur le plan régional et international.



En effet, le Maroc a oeuvré à attaquer et à déconstruire les idéologies radicales malfaisantes à la base, ce qui lui permet de jouer un rôle premier plan dans cette lutte qui, ne l'oublions pas, engage l'ensemble de la communauté internationale.



C'est pourquoi, au Maroc, le rôle des Mourchidates est d'une grande importance, tout particulièrement sur la légitimité de l'institution de la Commanderie des Croyants.



Aussi, il y a lieu de souligner les multiples initiatives marocaines dont la création, il y a plus d'une dizaine d'années, de l'Institut Mohammed VI pour la formation des Mourchidates et Mourchidines. Un Institut qui forme des jeunes femmes prédicatrices à prêcher l'Islam du juste milieu, de l’altérité et de la tolérance dans les quatre coins du pays.

Quant à l'impact de la venue des Mourchidates auprès des jeunes marocaines, il est plus que positif et marque tout l’intérêt marqué et l’affluence qu'il suscite auprès des différentes franges de la société marocaine.



Aussi, le professionnalisme marocain en matière de lutte contre terrorisme et l'extrémisme violent est certain, démontrant que la Vision du Roi Mohammed VI a totalement réussi à combattre le danger, à déconstruire le discours extrémiste et à détruire de nombreuses cellules terroristes tant au plan national que sur le plan international, notamment en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et au Pays Bas et autres pays.



Est-il faux d'affirmer que le terrorisme dont sont victimes actuellement nombre de pays trouve son origine dans plusieurs causes, entre autres, l’instrumentalisation du religieux par des activistes pour lesquels, "la religion n’est qu’un outil de propagande et de la justification de leur projet politico-révolutionnaire" ? Bien évidemment que non !



Farid Mnebhi. (R50)