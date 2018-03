Le Rwanda rétablit ses relations diplomatiques avec la France

Deux succès diplomatiques pour le Rwanda. Hier, le pays a créé la surprise hier en annonçant le rétablissement de ses relations diplomatiques avec la France suspendues depuis trois ans. Cette annonce a fait suite à une visite très discrète, hier à Kigali, de Claude Guéant, le secrétaire général de la présidence française.



Kigali avait rompu ses relations diplomatiques avec Paris fin 2006, après l'émission de mandats d'arrêt par le juge antiterroriste français Jean-Louis Bruguière, qui visaient des proches du président Paul Kagame. Ils étaient soupçonnés d'avoir pris part à l'attentat en 1994 contre l'avion du président d'alors, Juvénal Habyarimana. Cet attentat est considéré comme l'élément déclencheur du génocide rwandais, qui a fait plus de 800 000 morts essentiellement dans la minorité tutsie, selon les Nations unies. L'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et plus généralement le renouvellement du personnel dans les milieux dirigeants français avaient cependant permis d'espérer ces derniers mois une embellie dans les relations bilatérales.



D'ailleurs, alors que les relations diplomatiques étaient rompues entre les deux pays, les présidents Sarkozy et Kagame se sont rencontrés deux fois - à Lisbonne en décembre 2007 et à New York en septembre 2008 - et le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner s'est rendu deux fois à Kigali, ont aussi tenu à rappeler les autorités rwandaises.



Le ministère rwandais des Affaires étrangères a estimé que la reprise des relations diplomatiques « s'inscrivait dans la politique du Rwanda visant à entretenir de bonnes relations avec tous ses partenaires, bilatéraux ou multilatéraux, dans la région (d'Afrique centrale) et au-delà ». Un peu plus tôt dans la journée, le Rwanda a aussi été admis au sein du Commonwealth, qui réunit les Etats issus de l'ancien empire colonial britannique.



Le Rwanda est le deuxième pays, après le Mozambique, à rejoindre l'organisation placée sous l'autorité de la reine d'Angleterre Elizabeth II sans avoir jamais été colonie britannique ni entretenu de lien constitutionnel avec la couronne. Ancienne colonie belge jusqu'à l'indépendance en 1962, le Rwanda - petit pays enclavé d'Afrique centrale, peuplé d'un peu moins de 9 millions d'habitants et de tradition francophone - rejoint ainsi un bloc dont l'anglais est la langue commune.



« Mon gouvernement voit cette accession comme une reconnaissance des progrès remarquables accomplis au cours des quinze dernières années », a déclaré hier la porte-parole du gouvernement rwandais et ministre de l'Information Louise Mushikiwabo. En 2007, le Rwanda avait déjà adhéré, en même temps que son voisin francophone le Burundi, à l'East African Community, le bloc économique jusqu'alors limité aux trois pays anglophones d'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.