Le bond colossal de la fortune du Français Bernard Arnault, 4ème homme le plus riche du monde

Jamais un Français n'avait sans doute été à la tête d'une fortune si colossale. Dans le classement annuel des plus grandes fortunes de la planète que Forbes vient de dévoiler, Bernard Arnault a fait un bond spectaculaire. En un an, le patron de LVMH est passé de la 11e à la 4e place. Son patrimoine, estimé par Forbes à plus de 72 milliards de dollars (60 milliards d'euros), a enregistré un gain record de 71,5% sur l'année écoulée.



En un an, la fortune de Bernard Arnault a progressé en valeur de plus de 30 milliards de dollars. Des chiffres qu'on peine à se représenter tant l'ordre de grandeur est colossal. Ce bond de 30 milliards en un an représente en fait un gain de 3,5 millions de dollars toutes les heures (de jour comme de nuit) durant un an.



Désormais, le patron de LVMH est la première fortune en Europe. Il a ainsi dépassé l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur de Zara, qui recule légèrement sur un an. Bernard Arnault n'est plus dépassé que par trois Américains: Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett. Et hormis le patron d'Amazon dont la fortune a enflé de plus de 50 milliards de dollars en un an (à 125 milliards de dollars), la croissance du patrimoine de Bernard Arnault est bien plus importante que celle de Bill Gates (+5 milliards en un an à 91 milliards de dollars) et de Warren Buffett (+12 milliards à 87 milliards de dollars).



Bernard Arnault roi de France



Ça, c'est pour le monde. Car en France, Bernard Arnault a creusé un écart faramineux sur ses poursuivants. Il devance ainsi Françoise Bettencourt Meyers (42,2 milliards de dollars) qui a hérité de la fortune de Liliane Bettencourt, sa mère. Viennent ensuite François Pinault (27 milliards de dollars), Serge Dassault (22,6 milliards). En 2017, c’était Serge Dassault qui occupait la place de troisième, devant François Pinault (respectivement 15,7 et 13 milliards de dollars). Emmanuel Besnier, le patron de Lactalis, se classe cinquième. Le patron du groupe laitier dans la tourmente n'a pas souffert des déboires médiatiques de son groupe puisque sa fortune aurait selon Forbes enregistré un gain de plus de 3 milliards de dollars en un an à 14,7 milliards.



La fortune de Bernard Arnault c'est évidemment celle de son groupe LVMH dont il détient plus du 46% du capital. Le géant mondial du luxe qu'il a constitué dans les années 80 à coups d'acquisitions prestigieuses est désormais à la tête de 70 marques dont Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy, Céline, Guerlain ou encore Sephora. Un groupe colossal qui affiche une santé de fer et réalise des performances financières exceptionnelles depuis plusieurs années. Sur l'année écoulée, LVMH a vu ses ventes bondir de 13% (42,6 milliards d'euros) et son bénéfice de 29% (5 milliards d'euros).

Une réussite saluée en Bourse puisque le groupe français (désormais première capitalisation du CAC 40) a vu son cours progresser de 26% sur un an.



Une french success story qui -fait assez rare pour être souligné- fait fantasmer les Américains. En 2016, le New York Times s'interrogeait dans un article: "Est-ce que l'Amérique peut construire son propre LVMH?". Réponse de l'article: l'Amérique a pris trop de retard sur le luxe et ce sera sans doute très long de rattraper le géant français. Bref, en France on n'a pas de Gafa mais on a LVMH.



(avec BFM Business)