Le chef Amadé Ouérémi d'une milice arrêté en Côte d'Ivoire

(Reuters) - Les autorités ivoiriennes ont arrêté samedi Amadé Ouérémi, le chef d'une milice ayant soutenu l'actuel président Alassane Ouattara et soupçonné d'avoir fait massacrer en 2011 des centaines de personnes lors du conflit ayant suivi le scrutin présidentiel de 2010.



Selon une source militaire et un témoin, Amadé Ouérémi a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur le massacre de centaines de partisans présumés de l'ancien président Laurent Gbagbo à Duékoué, dans l'ouest du pays en mars 2011.



"Nous l'avons arrêté. Il est maintenant en détention. Nous allons le transporter à Abidjan où il devra répondre de ses actes", a indiqué un officier de l'armée ivoirienne sous couvert d'anonymat.



Le refus du président sortant Laurent Gbagbo d'accepter la victoire de son rival Alassane Ouattara lors du scrutin présidentiel de 2010 a déclenché un conflit qui a fait plus de 3.000 morts, notamment dans la "boucle du cacao", dans le centre-ouest du pays.



Les milices pro-Gbagbo se sont réfugiées au Libéria à la fin de la guerre civile et sont accusées par le gouvernement Ouattara de mener des raids dans les villages ivoiriens proches de la frontière.



Des ONG de défense des droits de l'homme accusent les milices de commettre de graves atteintes (meurtres, détentions illégales, extorsion notamment) visant des partisans présumés de Laurent Gbagbo.



En février dernier, Amnesty International a dénoncé "la loi des vainqueurs", et accusé le gouvernement d'inaction vis-à-vis des milices.



Arrêtés en avril 2011, Laurent Gbagbo et son épouse Simone doivent être prochainement jugés par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité.



"La justice ivoirienne et la CPI vont-ils finalement équilibrer leurs actions ? C'est en tout cas la preuve que, s'il le veut, l'Etat (ivoirien) a la capacité de faire respecter son autorité", a estimé Rinaldo Depagne, de l'ONG International Crisis group.



Joe Bavier, Pascal Liétout pour le service français