Le dernier mot des exilés ivoiriens au Président John Evans Atta MILLS

Excellence Président Professeur John Evans ATTA MILLS, je voudrais, au nom de tous les ivoiriens, et ivoiriennes, enfants jeunes et vieux exilés dans votre pays et dans la sous région, vous dire tout simplement merci. Merci, parce que nous étions pourchassés et vous nous avez sauvés .Nous étions sans logis et vous nous avez logés. Nous avions faim et vous nous avez donné à manger. Nous avions soif et vous nous avez donné à boire… en faisant tout cela vous avez grandement honoré LE SEIGNEUR notre DIEU qui vous rappelle à lui.



Excellence permettez que je rappelle ce que vous nous avez dit lors de notre première rencontre, à propos de la crise ivoirienne : «AU COURS DES REUNOINS AVEC MES PAIRS J’ETAIS ISOLE PARCE JE DEMANDAIS QU’IL N’Y AIT PAS DE GUERRE EN COTE D’IVOIRE,CAR LA GUERRE NE RESOUDRA AUCUN PROBLEME. » …Oui Excellence on voit bien aujourd’hui que la guerre n’a rien résolu en Côte d’Ivoire et vous aviez raison.



EXELLENCE , que LE SEIGNEUR, dans sa bonté infinie vous couvre de sa grâce et vous mette à sa droite, parce que vous avez été sur la terre des hommes, un homme bien.



Dr ASSOA ADOU

Président et porte parole

de la coordination FPI en exil