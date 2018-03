Législatives en Côte d’Ivoire : Bédié invisible dans son bureau de vote (exclusif)

Le président Henri Konan Bédié, “patron” du PDCI-RDA et ancien chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, a-t-il boycotté les élections législatives en dépit de son alliance avec Alassane Ouattara​ ? En tout cas, il était, selon des acteurs du processus électoral sur place, invisible dans le centre de vote dans lequel il est inscrit, celui du Lycée Sainte Marie de Cocody. Et, bien entendu, dans le bureau de vote numéro deux, où il a accompli son devoir citoyen lors des deux tours de la présidentielle de 2010. Alassane Ouattara, qui vote au même endroit que Bédié, s’est quant à lui déplacé pour aller aux urnes.







L’épouse d’Henri Konan Bédié était, de son côté, présente au lycée Sainte Marie. Elle a voté autour de midi, et son fils Jean-Luc dans l’après-midi. Les membres de l’entourage de l’ex-président, contactés par Le Nouveau Courrier, nous ont confirmé l’absence de Bédié dans son bureau de vote, expliquant qu’il était resté dans sa bonne ville de Daoukro. A-t-il trouvé un autre moyen d’accomplir son devoir citoyen ? En tout cas, le taux de participation dans le bureau de vote du président du PDCI a plafonné à 16,52% (389 inscrits, 63 votants).



