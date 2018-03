Les États-Unis vont nourrir la planète en pétrole

Le manque d'investissements inquiète



Au-delà de 2020, l'AIE s'inquiète du manque d'investissements. L'industrie pétrolière doit encore se remettre d'une baisse sans précédent des investissements en 2015 et 2016, et l'AIE voit peu, voire aucune, augmentation des dépenses en amont hors des États-Unis en 2017 et 2018.



"Les États-Unis vont imprimer leur empreinte sur les marchés mondiaux du pétrole pour les cinq prochaines années", affirme le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE. "Mais comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, la faiblesse de l'investissement mondial reste une source de préoccupation. Davantage d'investissements seront nécessaires pour compenser le déclin des champs pétroliers, le monde doit remplacer 3 mbj de baisses chaque année, l'équivalent de la mer du Nord, tout en satisfaisant également une forte croissance de la demande".



La Chine reste le principal moteur de la croissance de la demande



Soutenue par la croissance économique en Asie et la reprise de la pétrochimie aux Etats-Unis, la demande mondiale de pétrole augmentera de 6,9 mbj d'ici 2023 à 104,7 mbj, selon l'AIE. La Chine reste le principal moteur de la croissance de la demande, mais des politiques plus strictes visant à réduire la pollution de l'air ralentiront la progression. La pénétration croissante des bus électriques et des camions GNL aura un impact plus important sur la réduction de la consommation de carburants de transport que l'électrification des véhicules de tourisme, souligne également l'agence.



Les États-Unis, premier producteur mondial



Face à cette demande, la capacité de production mondiale de pétrole devrait augmenter de 6,4 mbj pour atteindre 107 mbj en 2023. Grâce à la révolution du schiste, les États-Unis seront le premier producteur mondial avec une production totale atteignant près de 17 mbj en 2023, contre 13,2 mbj en 2017. L'exploitation sera notamment tirée par le bassin du Permien, où la production devrait doubler d'ici 2023.



Hausse limitée de la production de l'Opep



Coté Opep, l'AIE juge que la quasi-totalité de la croissance de la production du cartel proviendra du Moyen-Orient. Au Venezuela, la production de pétrole a chuté de plus de la moitié au cours des 20 dernières années et la baisse devrait s'accélérer. La situation au Venezuela compensera les gains en Irak, résultant en une croissance de la capacité de production de brut de l'OPEP de seulement 750.000 barils par jour d'ici 2023.



Au global, l'AIE souligne que si les fondamentaux ne changent pas, le niveau des capacités de production mobilisables en cas de perturbations, tombera à seulement 2,2% de la demande en 2023, au plus bas depuis 2007.



(avec boursier.com)