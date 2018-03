Les Francs-maçons africains, des nouveaux

De Libreville à Brazzaville en passant par le Benin, la Côte d’Ivoire y compris dans d’autres pays non cités, tous les francs-maçons africains à la peau noire se ressemblent et mènent autant une vie à l’image de celle que mènent tous les colonialistes qui viennent piller l’Afrique.



Ils sont au premier rang, des chefs d’État, des hauts fonctionnaires, des ministres et certains jeunes à peine sortis des langes universitaires et écoles de formation.



La liberté de culte est garantie par nos lois fondamentales en Afrique, certes. Mais, en ce qui concerne la francs-maçons, vous ne verrez pas un paysan formuler son adhésion dans une telle formation religieuse ou sectaire. Sûrement parce que ces paysans n’ont pas de moyens ou n’ont aucune influence. Parlant de ce dernier élément, les francs-maçons africains sont devenus des humains à craindre et cette étiquette leur va bien. Ils voyagent de capitale en capitale en tant que frères de lumière. Ce qui est amusant, c’est que lorsqu’il entre dans un avion en provenance de Libreville ou de Brazzaville, les passagers voisins les indexent du doigt.



Tel ce vol entre Malabo et Libreville, un certain YB a été filmé par des regards curieux à l’aéroport après une brève conversation avec une dame. À son départ la dame annonce à ses voisins que celui-là est franc-maçon. Et qu’est ce que ça fait ? Est-il descendu du ciel ? Ne mange-t-il pas ? Ne va-t-il pas aux toilettes ?



Dans les quartiers, ils font peur aux gens et surtout aux femmes qui doivent tomber sous leur charme sans résistance. Ce sont des maîtres. Ce titre en dit long. Dans leurs maisons, ceux qui les visitent les traitent et les saluent avec déférence et parfois avec crainte, car le franc-maçon du quartier est un puissant humain qui ne badine pas et surtout qui présente un caractère de demi-dieux. Le franc-maçon africain parle un français raffiné qui prouvent d’abord sa classe sociale et ses différentes relations qu’il entretient avec les Chefs d’État francs-maçons. Les logent maçonniques éparpillées dans les villes africaines sont des temples inviolables, c'est-à-dire, aucun malfrat n’y passe car la garde de ces lieux sont à l’image d’un palais royale et un lieu paradisiaque.



Au fait, le peuple qui ne dort plus à cause d’un certain écho négatif qui plane sur ces groupes sociaux, dont les occupants et maîtres pour la plupart sont ceux qui nous dirigent, n’ont-ils pas le moindre souci d’informer les citoyens pourquoi cette attitude fermée et pourquoi tout ce comportement qui laisse penser que les francs-maçons africains sont des véritables ennemis de leurs propres peuples qui croupissent dans la misère ?







Franc, franchise, maçon, constructeur, riment-ils avec la bonne façon de regarder et de servir son peuple lorsqu’une classe d’ individus se donne une immense gloire qui fait que les gens soient accrochés dans une sorte de haie d’honneur psychologique devant un franc-maçon ?







Gervais Mboumba, militant des droits de l’homme