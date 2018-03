Les autorités gabonaises expulsent 26 Ivoiriens : les conditions de leur rapatriement

Informé par l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Gabon, de l’imminence de l’expulsion de ressortissants ivoiriens en situation irrégulière, le Directeur Général des Ivoiriens de l’Extérieur Monsieur Issiaka Konaté, sur instruction du ministre Ally Coulibaly, a travaillé à assurer un retour en toute sécurité aux expulsés. Ceux-ci ont en effet quitté le territoire gabonais le mercredi 23 décembre en compagnie d’autres ressortissants africains par bateau vers Calabar, au Nigeria où ils ont été pris en charge par l’ambassade de Côte d Ivoire au Nigeria à la demande du Ministre Ally Coulibaly.



C’est du Nigeria qu’ils ont regagné la Cote d’Ivoire par voie terrestre. Les expulsés ont été reçus au cabinet du Ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extréieur ce lundi par le directeur de cabinet du ministre de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Alassane Diamoutene Zie en présence du Directeur Général des Ivoiriens de l’Extérieur, Monsieur Issiaka Konaté .



Au nom du Ministre Ally Coulibaly, le directeur de cabinet a traduit toute la compassion et exprimé la solidarité du gouvernement. Il a tenu à indiquer que conformément aux instructions du président de la république, Alassane Ouattara, le ministère travaillait à faire en sorte que les ivoiriens qui souhaitent rentrer au pays puissent le faire en toute sécurité et dans la dignité. Il a salué le travail de suivi de la Direction générale des Ivoiriens de l’Extérieur.



Au nom de ses camarades, Ouattara Drissa, le porte parole des ivoiriens expulsés a remercié le Chef de l’Etat pour avoir permis leur retour en toute sécurité à Abidjan.



Environ 7000 ressortissants ivoiriens vivent régulièrement au Gabon dont 500 ont manifesté le désir de retourner au bercail.



Pour rappel, le 27 juin et 29 juillet 2015, 19 ivoiriens avaient été expulsés de Libreville par les autorités pour situation irrégulière. A ce jour, ce sont au total 46 ivoiriens qui ont été expulsés du Gabon. En novembre 2015, le Ministre Ally Coulibaly avait lui même pris la tête d’une délégation comprenant le Directeur Général des Ivoiriens de l’Extérieur afin de ramener au pays une cinquantaine d’ivoiriens pris au piège du conflit libyen par un vol spécial affrété pour l’occasion.



Pour informations complémentaires : M. Issiaka Konaté

Directeur General des Ivoiriens de l’Extérieur

Cel : 09 45 68 00