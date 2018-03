Les produits de beauté « made in France » font un tabac à l’étranger

La France n'exporte pas seulement Airbus, les magnums Ruinart et les tailleurs Chanel. En 2017, les ventes à l'étranger de l'industrie cosmétique française ont battu un nouveau record, franchissant le seuil des 13 milliards d'euros, selon les chiffres publiés jeudi 15 février par la Fédération des entreprises de beauté (Febea).



Les exportations de parfums, de cosmétiques et d'autres crèmes de beauté ont bondi de 12% par rapport à 2016. L'excédent commercial du secteur est en hausse de 14% par rapport à l'année précédente, note Febea en s'appuyant sur les chiffres douaniers français. A 10,5 milliards d'euros, la balance commerciale de l'industrie de la beauté se classe "derrière les 17 milliards d'euros de l'industrie aéronautique et les 11 milliards d'euros de producteurs de vins et spiritueux", analyse Patrick O'Quin, président de la Febea.



Réputation de fiabilité en Chine



L'Amérique du Nord et l'Asie ont contribué significativement à la poussée des exportations de produits de beauté «made in France», loin devant l'Union européenne, en croissance de 6,2%. Aux États-Unis, les exportations affichent un bond de 20%, selon Febea.



En Asie, les ventes à l'étranger ont augmenté de 25% en un an. "Le continent trouve une réelle dynamique", note Febea, rappelant qu'en 2016, la reprise était "timide" (+ 9%), après une année 2015 "sans croissance". Les pays asiatiques capturent maintenant 20% des exportations de cosmétiques.



Sans surprise, L'Oréal, Clarins et les autres Sisley ont bénéficié de la reprise de la consommation de produits haut de gamme en Chine: les ventes de cosmétiques en France ont progressé de 30% l'année dernière. Febea attribue cette performance à la manière dont les marques françaises ont adapté leurs gammes aux habitudes et aux besoins spécifiques des consommateurs asiatiques. «Les fabricants français ont maintenant une très bonne connaissance de leurs attentes», affirme M. O'Quin.



De plus, en Chine, les fabricants de produits de beauté rapportent tous comment la réputation de fiabilité de leurs marques rassure les consommateurs échaudés par de multiples scandales de santé. Cela est particulièrement vrai dans le secteur de la santé, qui représente 44,3% des exportations françaises de produits cosmétiques dans le monde, devant les parfums (31%).