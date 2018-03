Les trois conseils de Jack Ma (fondateur d'Alibaba) pour bâtir une entreprise prospère

1. Vous devez être passionné par ce que vous faites



Ce n'est que lorsque vous avez le cœur pour vos propres produits et services que vous vous sentirez reconnaissants lorsque les utilisateurs et les clients vous donneront des commentaires positifs. Ma croit également que les gens qui se sentent souvent reconnaissants envers les autres sont mieux préparés à réussir.



Je crois que les gens qui se sentent souvent reconnaissants envers les autres sont mieux préparés à réussir. Peu importe si vous échouez au début, ce qui compte vraiment, ce sont les personnes qui s'intéressent à vos produits et services



2. Créez et explorez le même ensemble de valeurs partagées avec vos clients



Une fois que vous avez une idée générale de la façon dont cela devrait être fait, pensez à la meilleure façon de le faire. Pour les petites entreprises, qu'est-ce qui vous rend différent? Comment créez-vous des connexions avec vos clients? Il établit des parallèles entre trouver un client qui valorise votre produit pour trouver une âme soeur.



Faire des affaires, ce n'est pas seulement acheter et vendre, c'est créer et exporter le même ensemble de valeurs partagées avec vos clients. Trouver un client qui aime votre produit est aussi précieux que le financement d'une âme soeur.



3. Trouvez des moyens d'améliorer vos produits et services



Ma croit que les entrepreneurs exemplaires saisissent toutes les occasions et écoutent constamment les commentaires des clients et des employés. Ils échouent rapidement et apprennent rapidement les erreurs. Ils ont également travaillé très dur pour se rendre à Alibaba aujourd'hui.



Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que nous nous sommes levés tôt, nous sommes partis en retard, nous n'avons pas dormi comme un journal et nous avons eu des vacances beaucoup plus courtes. Nous avons lutté jour et nuit et sommes sortis des déceptions et des frustrations.