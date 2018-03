Lettre a' Mamadou Koulibaly et ses agents: On ne dissout pas un ideal

Le Front Populaire Ivoirien , est plus que jamais utile face a' la recolonisation de la Cote d'ivoire par la France et les tirailleurs senegalais.Sachez messieurs qu'on ne dissout pas un ideal.



Ceux qui veulent voir le FPI disparaitre -pendant qu'ils ferment les yeux sur les crimes du RHDP- peuvent donc continuer leurs reves.

Mamadou koulibaly (qui est plus interesse' a' enfoncer Gbagbo et Affi ) doit savoir qu'il n'etait meme pas au FPI en 1990.Il a fallu que des gens risquent leurs vies pour que lui Koulibaly trouve en place une organisation qui lui a permis d'etre ministre, president de l'assemblee nationale et numero 2 de la republique.



Albert Gui

Secretaire General de section FPI 1990-1993.