Lula quitte l'hôpital après avoir terminé son traitement contre le cancer

SAO PAULO (Brésil) — L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a terminé vendredi son traitement de chimiothérapie et de radiothérapie contre un cancer du larynx dont les résultats seront analysés dans moins d'un mois, a indiqué l'hôpital Syro-libanais de Sao Paulo.



Le très populaire ex-chef de l'Etat de 66 ans a quitté l'hôpital "et se reposera chez lui où il recevra l'aide d'un orthophoniste et d'un physiothérapeute", a souligné le communiqué de l'hôpital.



Dans quatre semaines, le premier président de gauche de l'histoire du Brésil (2003-2010) devra faire des examens pour observer l'évolution du traitement, a précisé l'hôpital.



Le week-end dernier, Lula avait été hospitalisé après "un coup de fatigue" et une perte d'appétit, conséquences du traitement, selon ses médecins qui en décembre avaient annoncé que la tumeur cancéreuse avait diminué de 75%. Ils avaient écarté le besoin d'une opération.



Vendredi, les médecins de Lula lui ont recommandé de rester au repos et de ne pas participer au défilé d'une école de samba de Sao Paulo qui lui rendra hommage.



La traditionnelle école de samba "Gavioes da Fiel" retracera samedi soir le parcours de Lula, enfant pauvre du nord-est aride, devenu ouvrier puis chef de l'Etat, dans son défilé sur le sambodrome de la mégapole du Brésil.



"Sa présence n'est pas totalement écartée. Personne ne sait comment il se sentira le jour du défilé", avait dit mercredi à l'AFP une porte-parole de l'école de samba, gardant l'espoir de voir Lula défiler.



