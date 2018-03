MTN Côte d’Ivoire lance son programme d’incubation pour concevoir des solutions digitales

L’opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d’Ivoire a lancé, jeudi soir à Abidjan, la première édition de son programme d’incubation ‘’Y’ello Startup » pour aider les jeunes entrepreneurs à ‘’concevoir et à déployer » des solutions digitales innovantes ayant un ‘’fort impact » sur l’environnement socio-économique ivoirien, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.



‘’Le lancement de ce programme est à la fois une chance pour les jeunes entrepreneurs de faire preuve d’audace pour accéder à un monde plus radieux, et pour MTN Côte d’Ivoire d’encourager des initiatives ambitieuses en offrant aux porteurs des pistes de solutions durables », a souligné Freddy Tchalla, Directeur général de MTN Côte d’Ivoire.



Il s’agira de sélectionner quatre startups en leur offrant la possibilité de transformer leur projets d’entreprises en services au grand public, et ce notamment à travers un financement à hauteur de cinq millions de FCFA, neuf mois d’accompagnement par un partenaire technique et un mentor, un espace de travail équipé et connecté, des sessions de coaching quotidiennes et des conférences hebdomadaires.



Les critères de choix sont l’innovation, la viabilité économique du projet, l’impact social du projet sur la communauté et le leadership du porteur du projet. Les soumissions des projets se font en ligne du 26 octobre au 15 novembre prochain.