Mal de gorge: boire du thé avec du miel et du citron, un remède efficace?

Trois médecins américains se sont penchés sur une question bien d'actualité : boire du thé dans le quel on ajoute une cuillère de miel et un jus de citron, peut-il aider à guérir un mal de gorge ?



Les températures en baisse, les virus et bactéries qui traînent… et voilà les premiers maux de gorge ! Le réflexe que nous sommes nombreux à avoir ? Consommer le célèbre remède de grand-mère thé, miel et citron bien chaud. Mais ce breuvage permet-il vraiment de soulager un mal de gorge ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre une équipe de médecins américains, interrogée par la National Public Radio des Etats-Unis.



Le Docteur Edward Damrose, Chef du service de laryngologie à Stanford Health Care, explique que notre gorge est composée de deux parties : le pharynx et le larynx. Ces deux parties peuvent être infectées simultanément ou séparément. Un mal de gorge peut être déclenché par une infection bactérienne ou virale qui va inflammer et faire gonfler le pharynx.



Le larynx quant à lui, est l'endroit où se trouvent les cordes vocales, qui sont sensibilisées si une infection virale vient s'y loger, c'est ce qui nous fait perdre notre voix parfois lorsque nous sommes malade.



Pour ce qui est du thé, le Docteur Edward Damrose doute que cette boisson chaude, qui descend par le pharynx, puis avoir un effet direct sur nos cordes vocales. Cependant, le thé pourrait être efficace en cas de mal de gorge dû à un pharynx inflammé et donc gonflé, en particulier le thé vert qui possède des propriétés anti-inflammatoires. Aussi, il explique que consommer un liquide chaud peut aider à éliminer les mucosités présentes dans la gorge.



Le Docteur Maya Sardesai (Université de Washington) et le Docteur Jennifer Long (Ecole de médecine David Geffen à UCLA), conseillent de privilégier des thés qui ont une faible teneur en caféine, car "la caféine peut entraîner une production accrue d'acide et irriter davantage la gorge".



Contrairement au miel, qui n'a pas pu prouver scientifiquement son intérêt dans le traitement du mal de gorge, le citron, qui contient de la vitamine C, peut avoir un effet en début d'infection. Aussi, les propriétés antibactériennes de cet agrume pourraient agir sur les maux de gorge dont l'origine est bactérienne.



Le trio thé, miel et citron serait donc à prendre avec des pincettes quant à son efficacité.



"Pour des traitements plus efficaces, les médecins recommandent de se reposer, d'inhaler de la vapeur, et dans le cas d'une perte de la voix, de parler le moins possible. Les symptômes devraient alors disparaitront dans les deux semaines, sinon une consultation chez le médecin est nécessaire", rapporte la National Public Radio.



(avec femmeactuelle)