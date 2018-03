Maroc : Mohammed VI : le royaume "ne cèdera pas un pouce de son Sahara"

"Le Maroc reste attaché à sa souveraineté" sur le Sahara occidendal et "ne cèdera pas un pouce de son Sahara", a-t-il indiqué.



Le souverain a également affirmé que l'Algérie "va à l'encontre de la logique historique", en faisant allusion à "la souveraineté" du royaume sur ce territoire, l'ancien Sahara espagnol.



Le Maroc poursuivra les "efforts de concertation et de coordination avec les Etats maghrébins frères. Ceci, a-t-il affirmé, en attendant que l'Algérie cesse de contrarier la logique de l'histoire, de la géographie, de la légitimité et de la légalité au sujet du Sahara marocain".



"Manoeuvres désespérées"



Le souverain a dit espérer que l'Algérie "renonce à ses manoeuvres désespérées visant à vainement à torpiller la dynamique enclenchée par notre initiative d'autonomie pour nos provinces du sud".



Ce projet d'autonomie, a-t-il ajouté, est en "effet une initiative audacieuse qui demeure une proposition réaliste, innovante et consensuelle" qui "vise à trouver une solution définitive à ce différend régional dans le cadre de l'ONU".



Le roi Mohammed VI s'exprimait depuis Tétouan, une ville du nord choisie avec sa voisine de Tanger pour abriter les festivités de la fête du trône



Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental a été annexé en 1975 par le Maroc qui propose une large autonomie pour mettre fin au conflit. Rabat refuse l'indépendance contrairement au Front Polisario, soutenu par l'Algérie.



Concernant la région du Sahel où s'activent les groupes d'Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique), le souverain a insisté sur "la coopération engagée avec les pays du Sahel et du Sahara (...) en vue de faire face aux multiples menaces qui pèsent sur la région.



Sur le plan interne, le roi a enfin appelé le "gouvernement, le parlement (marocains) et les différents acteurs à redoubler d'effort pour une mise en oeuvre optimale des stratégies de développement qui ont été adoptées".