Microsoft lance Microsoft for Startups

Il s'agit de Microsoft mettant la puissance de son écosystème de partenaires et de clients au service du développement des start-up. Avec ce nouveau programme, Microsoft investira plus de 500 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour offrir une approche de co-marketing aux start-ups qui rejoindront le programme.



"Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement du programme Microsoft for Startups, qui offre aux start-ups la puissance de l'écosystème des clients et partenaires de Microsoft pour accélérer leurs projets. Cette offre globale unique vient compléter notre engagement déjà fort en France, où, à travers notre IA Factory à la Station F, notre ambition est de contribuer à l'émergence de champions français de l'IA », a commenté Christophe Shaw. , Directeur de la Division du Génie Logiciel Commercial chez Microsoft France.



(avec boursier.com)