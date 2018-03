Miss Côte d'Ivoire 2013 / Un problème se pose avec la première dauphine Aïda Konaté

Décidément, le trio miss Côte d’Ivoire 2013 aura attiré les regards tant par la beauté de ses composantes que...



Après la Miss Aïssata Dia dont la nationalité a fait jaser, la première dauphine, Aïda Konaté croule aussi sous le poids des rumeurs. Il se dit que la première dauphine a également été élue première dauphine du concours miss Cedeao pour la paix le 20 décembre 2012. Son mandat prenant fin en décembre 2013, elle n’aurait pas le droit de se présenter. A moins que le comité de ce concours ne l’en ait autorisé. Pour l’instant, la première dauphine n’a pas réagi à ces infos. On se demande bien quel est le scandale qui attend la deuxième dauphine.