Mobile World Congress de Barcelone : voici le Galaxy S5 de Samsung !

Ouvert ce lundi à Barcelone, le Mobile World Congress 2014 a été un bon prétexte pour Samsung de présenter son nouveau smartphone, le Galaxy S5. Déjà samedi,Afrik.com annonçai sa sortie ce 24 février 2014.



Ecran de 5,1 pouces et capteur d’empreintes digitales



Samsung vient de marquer un grand coup en présentant son Galaxy S5 au premier jour du Mobile World Congress 2014. Le nouveau smartphone de la firme coréenne n’est pas une révolution. Toutefois, on retrouve quelques nouveautés intéressantes, notamment la présence du capteur d’empreintes digitales intégré dans l’écran. Il suffit de faire glisser son doigt sur le capteur pour déverrouiller le téléphone, mais aussi pour payer par Paypal. En outre, le Galaxy S5 possède au final un écran de 5,1 pouces et un capteur d’empreintes digitales. La grande nouveauté est que ce smartphone est... étanche.



Certaines informations, qui n’étaient à l’époque que des rumeurs que nous avions relevées sur le compte Twitter de @evleaks semblent se confirmer. Côté écran, le Galaxy S5 dispose d’une dalle 5,1 pouces de diagonale Full HD à technologie d’affichage Super AMOLED. Outre le fait d’embarquer un processeur Qualcomm quad core à 2,5 GHz couplé à 2 Go de mémoire vive, le Galaxy S5 de Samsung veille à garder des dimensions et un poids raisonnables : longueur de 14,2, largeur de 7,2 et 0,8 cm de côté, pour un poids de 145 grammes, s’il vous plaît !



Le Galaxy S5 possède deux capteurs photo/vidéo



Pour la connectivité, le S5 est compatible avec le 4G LTE. La connexion Wi-Fi a une compatibilité 802.11ac, couplé à la technologie Multiple-Input-Output permettant notamment d’étendre la portée de réception du signal. En outre, Samsung intègre au Galaxy S5 un lecteur d’empreintes digitales sur la partie basse de l’écran, qui pourrait être inspiré par la technologie Touch ID intégré à l’iPhone 5S d’Apple.



Ce n’est pas tout puisque le Galaxy S5 possède deux capteurs photo/vidéo : un de 2,1 Mpixels en façade et un de 16 Mpixels au dos. Il est en outre équipé d’un capteur de fréquence cardiaque situé à l’arrière, sous le capteur photo, pour relever sa tension. Couplé à une application et à l’accéléromètre, le Galaxy S5 est capable de calculer le nombre de pas, les calories consommées entre autres.