« Mon odeur corporelle est tellement forte que j`ai l`impression de me décomposer de l`intérieur »

« Je suis une fille, j'ai 18ans mon problème a commencé en classe de seconde et est devenu vraiment embêtant en classe de première. Ça a commencé avec des bruits que faisaient mon estomac, mes intestins et ce, pendant les cours quand j'étais assise sans que j'ai faim ou que je sois en période de digestion. Mais je me débrouillais pour le faire passer sans que ne subsiste rien d'autre qu'une légère gène.



Puis en classe de première ça a commencé à sentir, les gens s'en sont aperçu et certains se sont moqués. Ça m'a réellement marqué. Depuis je ne sais pas trop comment décrire la honte que j'éprouve chaque fois que je me rends compte que je suis bizarre/mauvaise.



C'est tellement dur à l'écrire, alors, le dire à quelqu'un, je n'y arrive pas pour l'instant. Pourtant il va bien falloir que j'y arrive parce que c'est pire d'années en années. J'avais l'impression de me décomposer de l'intérieur et quand j'ai essayé d'en parlé à ma sœur (j'ai essayé de raconter de manière abrégée tellement j'avais honte) jusqu’à j'avais pleuré mais elle m'a dit que c’est pas vrai.



Je sais que les gens le savent, ils disent des choses dans mon dos et je finis presque par devenir parano. Le fait d'être comme ça a changé ma vie et m'a empêché d'être celle que je devrais être.



Au lycée, j'ai peur de devoir m'asseoir au milieu d'un rang du coup j'essaye toujours d'être près de la fenêtre. J'ai des envies suicidaires car ma vie est devenue un enfer....Et j'aimerais tellement expliquer aux gens de ma classe que ce n'est pas de ma faute, que je suis propre et bien plus que n'importe qui!



Je transpire trop avec de mauvaise odeurs aidez moi s'il vous plaît. Je souffre depuis toujours de cette maladie, c'est un cauchemar, je n'en peux plus, je suis complètement désespérée… »



Une internaute anonyme



RÉPONSE



Chère anonyme,



Transpirer, c'est normal. La sueur est une production de la peau qui permet de chasser l'eau excédentaire du corps et d'éviter la surchauffe. En s'évaporant, l'excès de chaleur est éliminé et la sueur libérée va devenir l'aliment idéal des bactéries microscopiques qui se trouvent sur la peau.



Elles sont plus nombreuses au niveau des plis et des zones poilues comme les aisselles ou les organes génitaux. Et c'est en consommant la sueur que les bactéries produisent des composés chimiques odorants qui sont responsables des mauvaises odeurs.



Toutefois, il arrive que des maladies génétiques soient également responsables d’odeurs corporelles anormalement fortes, ou même d’un certain type de cancer.



J’ai mis du temps à te répondre car il me fallait faire des recherches.



Alors, je ne suis ni médecin ni esthéticienne ni entérologue encore moins dermatologue. Je te suggérais donc de mettre la honte de côté et de rentrer en contact illico avec un médecin pour comprendre ce qui ne va pas avant qu’il ne soit trop tard…



Photo d’illustration