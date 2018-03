News People, Comme un ouragan. Stéphanie de Monaco se confie sur la mort de sa mère

Dans son édition du 7 au 13 mars, le magazine Point de Vue a publié en exclusivité certains extraits de Albert II de Monaco, l'homme et le prince (en libraires le 14 mars prochain), dans lequel plusieurs de ses proches dressent le portrait du monarque. Dans quelques-uns de ces passages, Stéphanie de Monaco prend la parole pour se confier sur son frère, mais aussi sur la mort de sa mère, Grace Kelly.



« Nous nous sommes tous soutenus comme nous le pouvions. Pour moi, les choses étaient particulières, j'étais blessée, je suis restée un peu handicapée pendant quelques mois. Chacun de nous a essayé de se reconstruire, et tous les trois nous nous sommes serré les coudes pour notre papa, dont la souffrance était indescriptible.



C'était lui dont la douleur était la plus grande, lui qui se sentait le plus... vide, le plus abandonné », raconte-t-elle. Grace Kelly est décédée après un grave accident de voiture, en 1982, laissant derrière elle trois enfants et un époux.