Nigeria : Boko Haram frappe et fait au moins 60 morts

Au moins 60 personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés lors d’attaques menées dans plusieurs villages du nord-est du Nigeria.



Selon Baba Shehu Gulumba, un responsable de l’administration locale, « les assaillants, qui sont certainement des insurgés de Boko Haram, ont attaqué Amchaka et des villages avoisinants dimanche matin, lançant des engins explosifs improvisés dans les maisons pour les incendier ».



Il a poursuivi en indiquant que par la suite, « ils ont tiré en tous sens sur les habitants qui essayaient de s’enfuir, tuant 60 personnes et en blessant plusieurs autres ».



Ce responsable, qui, selon l’AFP, s’exprimait depuis Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno, une région instable connue comme un fief du groupe islamiste, a souligné que les assaillants disposaient de 4x4, de motos et de deux véhicules blindés.



Selon l’AFP, d’autres sources locales ont confirmé l’attaque, sans toutefois donner de bilan. Le site indique de nombreux habitants de la région se sont enfuis par peur d’une nouvelle attaque.