Nigéria : Deux ans après, Boko Haram donne une 'preuve de vie” des filles de Chibok

C’est à travers une vidéo dont la chaine américaine rapporte l’existence ce mercredi 13 avril, que le groupe terroriste a voulu donné des nouvelles des filles de Chibok. Un enregistrement dans lequel ont été identifiées, 15 des lycéennes enlevées il y a deux ans aujourd’hui. Sur la vidéo, les jeunes filles « recouvertes d’un hijab noir, donnent leur nom, assurent avoir été enlevées à Chibok et précisent la date de l’enregistrement, le 25 décembre 2015 ».

C'est la première fois depuis leur enlèvement que les parents des jeunes filles ont la preuve de vie de leurs filles.



Le 14 février 2014, l’enlèvement à Chibok (nord-est du Nigeria) de 276 lycéennes a suscité émoi aussi bien au plan national que mondial. Mais deux ans après, les 276 dont seulement 57 d’entre elles ayant réussi à s‘échapper sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Même si le nouveau président nigérian Buhari Muhammadu à sa prise de pouvoir avait annoncé la libération des lycéennes comme une priorité, pour l’instant, ce n’est pas encore le cas. L’enquête demandée en janvier 2016 par le président n’a toujours pas livré ses conclusions.



Néanmoins, selon la BBC, " le nouveau sénateur de Chibok, Shehu Sani, a déclaré que les pourparlers avec Boko Haram avaient été menés dans le secret afin d'obtenir la libération des otages ".

" M. Sani, qui a insisté sur le fait que l'administration du président Muhammadu Buhari envisageait une opération d'envergure a également déclaré qu'une solution militaire ne règlera pas le problème ", indique-t-on.



Le Nigeria commémore donc ce jeudi 14 avril, ce triste anniversaire. Une réunion de prière des parents des lycéennes devant l'école de Chibok où leurs enfants ont été enlevés est prévue pour se tenir aujourd’hui. " A Lagos, la capitale économique du Nigeria, des veillées de prière se sont tenues mercredi soir sur un carrefour, où les photos et les noms des otages sont affichés depuis deux ans ".



Plusieurs mouvements et associations créer pour réclamer la libération des filles de Chibok se réuniront encore une fois pour dire #BringBackOurGirls.



