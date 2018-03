Nouvelle mode de Didier Drogba, découvrez sa paire de chaussures qui fait le buzz

L’ancien attaquant de Chelsea Didier Drogba, fait parler de lui à cause d’une mode peu ordinaire.



En effet, l’ancien joueur de l’OM porte une paire de chaussures dont la popularité est bien connue au Cameroun. Sur les pieds des simples civils, elle n’aurait aucun effet. Mais lorsque, c’est la star ivoirienne qui la porte, c’est toute une autre histoire.



Communément appelée « Matanga » ou encore « tchaka » ou encore « Dschang shoes », cette chaussure est l’une des plus adulée par certains footballeurs. Samuel Eto’o, Eric Djemba, ou des artistes Camerounais comme Ekambi Brillant, ont porté cette chaussure légère, en lacets plastiques, qui est presqu’utilisée par tout le monde, surtout pendant la saison des pluies.



Visiblement, l’ex-capitaine des Éléphants ne fait pas l’exception. Pour casser la mode et sortir des clichés selon lesquels, les grandes stars ne mettent que les paires de chaussures très luxueuses et couteuses, lui, il a décidé de mettre une chaussure qui ne vaut que 1000 Fcfa au Cameroun.



Pour certains fans, cela démontre la simplicité et l’humilité de l’homme. Malgré sa grandeur, son charisme en tant que grand footballeur, Didider Drogba reste simple et humble. Il le démontre en acceptant de porter une paire de chaussure à la portée du plus petit portefeuille.



Une attitude de Didier Drogba qui a ravi plus d’un fan sur la toile, mais que l’on peut facilement comprendre. Didier Drogba démontre à travers ce choix, que malgré la gloire et les honneurs, il reste un homme comme tous les autres, et il peut aussi aimer les choses les plus ordinaires.



Dans l’une de nos récentes publications, nous disions que cette chaussure est vendue par Gucci, à près de 400 Euros, donc plus de 250 000 F CFA, pourtant au Cameroun elle ne coûte que 1000 F cfa