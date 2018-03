Ouattara demande à l’Onu de bombarder la Côte d’Ivoire - Alain Juppé : “Nous ne pouvons pas tout faire pourtout”

Le ministre des Affaires étrangères français, M. Alain Juppé, n’est pas passé par quatre chemins pour répondre à Ouattara et ses rebelles. Aux rebelles et leur chef qui se plaignaient de la passiveté de l’Onu face à la situation en Côte d’Ivoire, le ministre des Affaires étrangères agacé a répondu sèchement : « Nous ne pouvons pas tout faire partout…. ». Le ministre français avant cette réponse avait répondu à ses filleuls que l’attaque en Côte d’Ivoire était du ressort de l’Onu.



Aussi donc les pro-ouattara sont-il, impatients de voir leur pays bombardé ? Un véritable paradoxe. Quand on sait que ces personnes qui demandent une attaque aérienne contre la Côte d’Ivoire y ont des amis et des parents, on n’est en droit de se demander si leur jugement n’est pas altéré par l’ambition personnelle qui leur fait perdre de vue que ce pays est quand-même le leur.



Peut-on raisonnablement demander à une force étrangère de bombarder son pays, sa famille ? Peut-on sans sourciller demander avec insistance la destruction de son pays ? Qu’arrive-t-il donc à Ouattara et aux Ivoiriens du Golf Hôtêl ? Ouattara veut-il régner sur des cimetières ? Bref, nous le savions déjà, Ouattara est satanique. Mais les autres, Konan Bédié et ses suiveurs sont-ils aussi prêts à détruire ce pays qui leur a tout donné ? Nous refusons de croire à cette folie meurtrière.



Franck Dally

