PHOTOS Brigitte Macron, en court et blanc, et Melania Trump, en rouge et long, ont rivalisé d’élégance

À elles deux, Brigitte Macron et Melania Trump arboraient les trois couleurs qui composent les drapeaux français et américains. Des tenues patriotiques chics pour les premières dames de France et des Etats-Unis, qui ont passé une bonne partie de la journée ensemble. Arrivés dans notre beau pays à bord d’Air Force One, les locataires de la Maison Blanche sont venus passer deux jours à Paris, où Emmanuel Macron les a invité à assister au traditionnel défilé du 14 juillet. Une date qui marque également le centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis lors de la première guerre mondiale.



Avant d’entamer leur périple chacun de leur côté, tous les quatre se sont retrouvés aux Invalides. L’occasion de constater que si Brigitte Macron et Melania Trump avaient opté pour deux looks différents, elles étaient toutes les deux divines.

L’épouse d’Emmanuel Macron avait choisi un manteau d’un blanc immaculé à la coupe moderne, porté sur une robe - dont on devine qu’elle était de la même couleur - et assorti d’une paire d’escarpins bleu nuit absolument magnifiques.

Melania Trump pour sa part avec jeté son dévolu sur un très classique et ravissant tailleur robe rouge, qui lui arrivait sous le genou, porté avec une paire de stilettos coordonnés. Des looks présidentiels version premières dames que vous pourrez découvrir dans notre diaporama.