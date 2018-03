Plus de 1000 patients indigents consultés par des médecins marocains à Abidjan

La composante santé de la 6ème édition de la Caravane Médicale et Socioéducative de l'Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture (ISESCO) et la Fondation Alwaleed Philanthlropies s'est achevée samedi à Abidjan avec la consultation de plus de 1000 patients "indigents", a déclaré APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.



Pendant trois jours, une quinzaine de médecins membres du Collège national des médecins spécialistes du Maroc et une douzaine de leurs collègues ivoiriens ont effectué 1117 consultations médicales spécialisées en gynécologie, pédiatrie, cardiologie, chirurgie infantile, ORL et ophtalmologie avec objectif de livraison gratuite. patients dans les centres de santé de Marcory, Port-Bouët, Treichville et Cocody.



"L'essentiel est largement positif: nous partons avec le sentiment d'avoir rempli un devoir social", a salué le fondateur du Syndicat national des médecins spécialistes du Maroc, le Dr Saâd Agoumi, en faisant le bilan de cette caravane en marge de la cérémonie de remise du certificat de participation.



Selon lui, il y avait notamment 291 consultations en pédiatrie, 310 en gynécologie, 90 en cardiologie, 205 en ophtalmologie et 130 en ORL. Les médicaments ont été donnés par la société pharmaceutique La Fondation Noufissa Pharma 5.



«Au départ, nous devions faire 1474 consultations, mais à l'arrivée nous avons fait 1117», a-t-il poursuivi, expliquant que cet objectif initial n'avait pas été atteint en raison de l'absence d'un pédiatre marocain frère qui a été frappé par le chagrin. Côte d'Ivoire.



En outre, le centre Anono de la commune de Cocody (à l'est d'Abidjan) n'a pas pu fonctionner en raison d'un manque de coordination. "La perfection n'est toujours au rendez-vous dans aucun travail humain", a déclaré le fondateur du Collège syndical national des médecins privés au Maroc.



"Nous avons reçu des cas (patients) nécessitant un traitement, nous les avons adressés à nos collègues ivoiriens", a ajouté le Dr Agoumi, qui se dit impressionné par "l'accueil d'une population disciplinée" dans les différents centres de santé visités.



Pour sa part, le Dr Désiré Kouamé, Conseiller technique auprès des ONG du Ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, a salué «cet excellent exemple de coopération entre médecins ivoiriens et marocains». Pour lui, l'exemple donné par le National Trade Union College de spécialistes médicaux privés au Maroc inspirera les médecins ivoiriens.



"Les pieds ne vont pas là où le cœur ne l'est pas", a déclaré Seindou Cissé, conseiller technique du ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour saluer les actions de l'ISESCO dont il est le correspondant national.



A cet égard, il a rappelé que malgré la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, cette organisation "n'a pas arrêté sa collaboration avec notre pays".



Cette caravane humanitaire de l'ISESCO conduite par Maha Merzak et sous le patronage de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara poursuivra lundi avec son volet socio-éducatif dans les écoles primaires et secondaires de la capitale économique ivoirienne.



Du 12 au 14 février, les capacités des écoliers seront renforcées grâce à des modules de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, les drogues, la violence à l'école et l'abandon scolaire. La sensibilisation sera assurée par la Jeune Chambre Internationale (JCI) d'Abidjan-Prestige.