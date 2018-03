Pourquoi les vêtements rétrécissent-ils au lavage?

Il arrive souvent que les vêtements rétrécissent au lavage, sans que nous sachions vraiment pourquoi. Ce mystère est maintenant résolu par la science.



C'est le séchage qui rétrécit le linge: les fibres qui forment le tissu d'un pull ou d'un pantalon se détachent sous l'action de l'eau chaude puis se réorganisent en un réseau plus compact. Les fibres naturelles, telles que la laine ou le coton, sont particulièrement sensibles à ce phénomène, dû aux attractions entre molécules, appelées liaisons hydrogène. Ces matériaux sont formés de molécules qui s'accrochent les unes aux autres au moment du tissage, notamment à travers ces liens.



Problème: au moment du lavage, la présence d'eau et la chaleur de la machine à laver déconnectent les connexions. Les fibres sont libérées et collent l'une à l'autre. Pendant le séchage, l'eau s'évapore et crée ainsi de nouvelles connexions, serrant ainsi les fibres des vêtements. Et c'est là qu'ils rétrécissent. Vous savez tout !