Pourquoi vous devriez toujours laver vos nouveaux vêtements avant de les porter ?

On l'a toutes déjà fait : étrenner notre nouvelle chemise ou notre nouvelle robe à peine achetée sans passer par la case lave-linge. On coupe l'étiquette et hop, on l'enfile immédiatement, trop impatientes à l'idée de porter quelque chose de nouveau.



Pourtant, porter de nouveaux vêtements sans les avoir lavés au préalable n'est vraiment pas une bonne idée, si l'on en croit les dermatologues.



Un problème d'hygiène



Et pour cause : si c'est vous qui avez finalement acheté ledit tee-shirt, vous êtes loin d'être la première personne à l'avoir manipulé. D'autres personnes l'ont sans doute essayé, et ce même si vous l'avez acheté en ligne. Ce qui peut, dans certains cas, occasionner quelques petits problèmes d'hygiène...



"J'ai vu des cas de poux qui ont probablement été transmis après l'essayage de vêtements dans un magasins. Et certaines maladies infectieuses peuvent aussi être transmises par les vêtements. C'est le cas de la gale", détaille dans l'émission Today Show le Dr Don Belsito, professeur de dermatologie au centre médical de l'Université de Columbia, aux États-Unis.



D'où l'intérêt, d'envoyer ses nouvelles fringues dans le tambour de la machine à laver avant de les étrenner... "En matière d'hygiène, [laver les vêtements avant de les porter] est une très bonne chose à faire. En tant que dermatologue, j'ai vu des exemples de choses étranges, donc je préfère ne pas prendre de risque ", poursuit le Dr Belsito.



Pas la peine de paniquer cependant, si vous avez eu le malheur d'enfiler votre nouvelle robe pour sortir avant même de l'avoir lavée. Selon le Dr Will Kirby, un autre dermatologue interrogé par le site Self, la possibilité de transférer des virus, bactéries ou autres infections via des vêtements non lavés n'est pas impossible - mais le risque est très, très mince.



Des produits chimiques potentiellement dangereux



Mais les problèmes d'hygiène liés au port de vêtement neufs ne sont rien en comparaison des problèmes dermatologiques liés aux produits chimiques dont on les a aspergés. Que vous les achetiez dans des grandes enseignes ou dans des plus petites boutiques, les vêtements sont généralement imprégnés d'un cocktail de produits chimiques qui, lorsqu'ils sont placés contre votre peau, peuvent provoquer une irritation ou une allergie et même finir par être absorbés par votre corps.



"Lorsque les vêtements sont expédiés, ils sont également conservés avec des agents de conservation afin que la moisissure ne se développe pas sur eux pendant le processus d'expédition s'il y a de l'humidité." Le principal agent de conservation utilisé est le formaldéhyde, une substance irritante qui peut entraîner des éruptions cutanées telles que la dermatite de contact ou de l'eczéma. S'il est respiré, le formaldéhyde, peut aussi être irritant pour les voies respiratoires.



Mais le formaldéhyde n'est pas le sel produit chimique que l'on retrouve sur les fibres des vêtements neufs. On retrouve aussi les colorants, mais aussi d'autres produits qui aident le fil à passer dans les machines à tisser ou aide les fibres à coller entre elles.



Le simple fait de laver les vêtements avant de les porter peut réduire considérablement l'exposition à tous ces produits irritants. C'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de vêtements pour bébés ou enfants, qui ont tendance à avoir une peau sensible et très réactive.



Citée par ELLE, l'experte en confection de vêtements Laura Hogue explique qu'il est d'autant plus important de laver ses vêtements neufs avant de les porter lorsqu'on transpire beaucoup. "Si vous portez vos nouveaux vêtements dehors alors qu'il fait chaud et que vous transpirez, vous devriez vraiment les laver. En effet, la transpiration ouvre les pores, ce qui fait que votre peau absorbe les produits chimiques présents dans les fibres des vêtements."



(avec terrafemina)