Préparez-vous : Météo France annonce un froid "glacial" dans les prochains jours

Des pulls, des gants, des chapeaux ... ça couvrira bien dans les prochains jours! Une «masse d'air froid et sec», venue du nord de l'Europe, «va s'installer sur l'hexagone» dans les prochains jours, prévient Météo France, mardi 20 février.



L'institut prévoit initialement des températures inférieures à la normale mercredi et jeudi, avec des gelées «quasi généralisées». Cette "masse d'air froid" affectera l'ensemble du pays, avec des températures allant, jeudi après-midi, de 1 ° C à l'Est à 10 ° C sur la Côte d'Azur. Vendredi, le mercure devrait baisser d'un ou deux degrés dans la plupart des régions.



Après des températures encore un peu plus fraîches ce week-end, notamment "le long de la côte atlantique", Météo France annonce un grand soleil mais des températures négatives dès le début de la semaine prochaine, notamment à cause d'un "air froid de Russie". Mardi, il devrait faire -2 ° C à Lille pendant la journée, -1 ° C à Paris, 0 ° C à Brest ou Bordeaux, et à peine 3 ° C à Marseille.



Surtout, "avec l'effet du vent", les températures ressenties seront encore plus froides. Mardi prochain, indique BFMTV, ils devraient donc tourner autour de -10 à -13 ° C sur la moitié ouest de la France, -13 à -17 ° C sur un grand quart nord-est, et même jusqu'à - 20 à -25 ° C sur les Alpes!