Présidence de l'UA : Yayi Boni succède à Obiang Nguema

Le 29 janvier 2012 par AIP - Le président du Bénin, Yayi Boni, a été désigné, dimanche, à Addis-Abeba (Ethiopie) à la tête de l’Union



africaine (UA) en remplacement de son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, pour un mandat d’un an.

Selon une dépêche de l’APS (Agence de presse du Sénégal), le président Yayi Boni désigné comme candidat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a été, à l’ouverture du 18ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, en remplacement à son homologue équato-guinéen à ce poste soumis à une rotation annuelle.



A l’occasion de ce 18ème sommet qui s’achève lundi, les dirigeants africains doivent élire le nouveau président de la Commission de l’UA, organe exécutif de l’institution, où deux candidats, le Gabonais Jean Ping, candidat sortant, et la ministre sud-africaine de l’Intérieur, Nkosazana Dlamini-Zuma, sont en lice.



Ce sommet sur le thème "Promouvoir le commerce intra-africain" se déroule dans le nouveau centre des conférences de l’Union, d’une capacité de 2.500 places, réalisé gracieusement par la république populaire de Chine, pour un coût estimé à environ 100 milliards de FCFA (200 millions de dollars us).



Le président ivoirien, Alassane Ouattara, participe à ce sommet de l'UA. Il est arrivé samedi de Paris où il vient d'effectuer une visite d'Etat de trois jours, rappelle-t-on.



AIP