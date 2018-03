Qu’attendent Sarkozy et l’oncle Sam pour bombarder la Syrie du Président Assad ?

A la moindre crise en Afrique (Zimbabwe, Guinée Conakry, Côte d'Ivoire et récemment la Libye) M. SARKOZY et l'oncle TOM se mettent sur leurs grands chevaux pour protéger les peuples africains et imposer leur «démocratie» en Afrique. M. SARKOZY n'avait -il pas déclaré à plusieurs reprises que l'armée française n'interviendrait pas en Côte d'Ivoire pour déloger le Président GBAGBO du palais présidentiel pour installer son «valet burkinabé» ?



Il s'agissait d'un tissu de mensonges et d'hypocrisie pour endormir le monde afin d'avoir les mains libres pour agresser le «pauvre peuple ivoirien et son Président GBACBO ». Pour masquer ses mensonges, M. SARKOZY avec les complicités de deux pauvres Présidents africains indignes de l'Afrique et de leurs peuples, a fabriqué une résolution onusienne lui permettant d'intervenir dans la guerre civile ivoirienne. Sans cette intervention, le valet de SARKOZY n'aurait jamais pu gagner cette guerre contre le peuple ivoirien.



Cette résolution, il faut le dire, était un montage de la France en vue d'évincer un homme qui incarne la Côte d'Ivoire et sa souveraineté. Les soi-disant armes lourdes du Président GBAGBO n'étaient que des mensonges destinés à couvrir les crimes que la France n'a cessé de perpétrer contre le peuple ivoirien, à savoir : les massacres de dizaines d'ivoiriens aux mains nues à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan, l'assassinat du jeune ivoirien du nom de MAHE, la destruction au sol de l'aviation ivoirienne et, récemment, les bombardements des jeunes patriotes ivoiriens sur les ponts et devant la résidence présidentielle du Président GBAGBO et l'assassinat du ministre de l'Intérieur ivoirien.



Toutes les actions criminelles de la France en Côte d'Ivoire sont faites sous le prétexte de protéger le peuple ivoirien et la démocratie en Côte d'Ivoire. Ainsi la France, qu'elle soit de droite ou de gauche, est chargée de la mission divine de protéger des peuples qu'elle a maintenus en esclavage, dans la colonisation inhumaine et continue le pillage des richesses des pays africains (Niger, Côte d'Ivoire, Afrique centrale).



La France se donne le mandat de secourir les peuples en danger de mort mais ce mandat ne concerne que les peuples des pays qui n'ont pas encore atteint un haut niveau de nationalisme et de sacrifice qui leur permet de résister aux agressions occidentales et, particulièrement, aux crimes de la France dans ces pays. Hors d'Afrique, plusieurs crises politiques et sociales se sont produites ou se produisent actuellement. Dans cet ordre d'idées, on peut citer l'Egypte, l'Algérie, le Yémen, Bahrein et la Syrie en cours.



Une Puissance qui sait choisir ses cibles… !



Dans toutes ces crises il y a eu des tueries massives à l'instar de la Côte d'Ivoire et de la Libye, il n'y a pas eu de bombardements et d'intervention militaire français contre ces pays et leurs présidents sinon que des discours creux et hypocrites des Dirigeants français. La France est certes une puissance mais une Puissance qui sait choisir ses cibles. La Syrie, l'Algérie et le Yémen ne sont pas des pays d'Afrique noire où les Dirigeants sont faibles et dépourvus de tout esprit nationaliste.La France manque de culot à s'attaquer à ces pays dont l'Algérie qui lui a infligé une raclée dans le passé et qui n'attend que l'occasion de lui en infliger de nouvelle.



Les Pays africains aux potentiels économique et militaire pouvant se mesurer à ceux de la France sont actuellement dirigés l'un par un bouffon et girouette et l'autre par un apatride du Sud Nigérian. Ces deux Présidents ont sacrifié les intérêts de l'Afrique et de leurs peuples aux promesses fallacieuses de SARKOZY concernant des sièges au G20 et au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces deux Présidents apatrides n'ont pas hésité à voter les résolutions onusiennes contre la Côte d'Ivoire du Président GBAGBO et la Lybie du Président Kadhafi.



On s'attend à ce que le fils de Kadhafi fasse cracher au « clown» le mot est du Saïf Kadhafi l'argent qu'il a extorqué au peuple libyen.Ces Présidents africains et l'assassin du Burkina Faso de Thomas SANKARA répondront de leur forfaiture devant l'histoire. Que les Présidents GBAGBO et Kadhafi sachent que les patriotes africains ne les oublient pas et ne les oublieront pas comme ils n'ont pas oublié les nationalistes et progressistes africains les Présidents Lumumba, N'Nkrumah, Sékou TOURE, Modibo KEITA, Amilcar CABRAL, SANKARA et bien d'autres héros africains qui ont fait en leur temps la fierté et la dignité des peuples d'Afrique noire.



Que M. SARKOZY et l'oncle TOM sachent que les peuples africains n'ont nullement besoin de leur protection raciste et hypocrite. S'ils sont sincèrement les défenseurs des peuples opprimés par leurs dirigeants, qu'ils aillent bombarder la Syrie, l'Iran, le Yémen où les populations de ces pays ont le plus besoin de leurs protections. Qu'ils laissent en paix les peuples africains qui en ont assez de leurs deux poids, deux mesures.



Docteur en Economie du Développement (Paris I), Ancien Ministre Ancien Expert Principal du BIT