Qui est Dominique, la femme de Philippe Etchebest?

Depuis les années 90, Philippe Etchebest partage sa vie avec Dominique avec qui il a un fils, Louis-Oscar.



L'année 2018 commence à courir pour Philippe Etchebest. Le Chef vient de remporter sa première étoile au Michelin pour sa table d'hôte nichée au sous-sol de sa brasserie bordelaise Le Quatrième Mur et se retrouve tous les mercredis soir sur M6 avec la saison 9 de "Top Chef". Sur le plan privé, l'ancien joueur de rugby de Soissons fait l'amour parfait avec sa femme Dominique.



Dans une interview accordée au "Parisien Magazine" publié vendredi, Philippe Etchebest raconte l'endroit surprenant où il a amené sa future épouse pour leur premier rendez-vous ... un McDonald's. "Pour boire un café et non pour le dîner, rassurez-vous, j'y vais régulièrement avec mon fils, je mange un Big-Mac, plutôt deux dans mon cas", ajoute-t-il avec humour.



Le jury de "Top Chef" et Dominique se sont rencontrés dans les années 90. Son secret pour la séduire? Roses au chocolat. "A l'époque, une de ses copines m'a dit qu'elle aimait le chocolat, alors j'ai passé plus de 3 heures à faire des roses au chocolat ... et ça a fondu!", Raconte la cuisinière de 51 ans dans le "Women's Journal" 2014



Depuis leur rencontre, Dominique est le bras droit de Philippe Etchebest, son partenaire commercial. Très discrète, elle s'était confiée dans sa relation avec le chef de "Télé Loisirs". "Ce que je trouve incroyable chez lui, ce sont ses valeurs, il n'est pas macho, il me considère comme son égal et très attentif à mon point de vue.



En 2005, ils ont accueilli le petit Louis-Oscar, adopté au Mexique.