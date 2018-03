Quinée : Enquête : la prostitution en vogue dans les administrations guinéennes

C’est un secret de polichinelle de dire de nos jours que les administrations guinéennes sont devenues des lieux de prostitution par excellence. Certains bureaux sont transformés en simple couchette pour les responsables d’entreprises. Le phénomène est récurent dans les privées. Certains patrons d’entreprises vont jusqu'à aménager leur bureau pour y commettre leur sale besogne à chaque fois que l’occasion se présente. Pourtant ces hommes sont pour la plupart des mariés mais, malgré tout ils n’épargnent même pas les plus petites, ils sautent sur tout ce qui les tombe dans les bras.



Le plus souvent ces directeurs sans vergogne abusent de leurs employées en s’offrant des moments de plaisir dans leur lieu de travail comme en témoigne une secrétaire de rédaction d’une Radio privée de la place qui a requis l’anonymat : « La plupart des patrons ou responsables d’entreprise de Conakry font la coure à leurs employées. Pour te conquérir ils commencent par te séduire par exemple à tout moment ils t’embrassent sur les joues, les lèvres et vont parfois jusqu'à te serrer contre eux pour créer la sensation. Ils te font aussi des promesses de promotion ou d’augmentation de salaire dans le seul but de t’avoir même si c’est une seule fois ».



Ce qui est regrettable dans cette aventure c’est qu’une fois le désir du patron est satisfait, ça devient du chantage car la nouvelle se propagera de bouche à oreille dans les coulisses comme une traînée de poudre à l’image de ce que nous a confié une des victimes : « Moi j’ai eu la malchance de sortir avec un de mes chefs, au début tout allait bien, il m’a même nommée secrétaire et quelques mois après il m’a fait remplacer par une autre et j’ai compris malheureusement qu’il m’avait nommée à ce poste juste pour m’avoir. Et aujourd’hui je le regrette parce qu’il ne me considère même plus et pires toutes mes copines sont au courant de ce qui s’est passé entre nous. Il m’a largué pour se contenter d’autres encore ».



Le comble, c’est que même certains employés se livrent à la pratique. Comme leur patron, ils essayent aussi de séduire les filles notamment les stagiaires. ‘’Au début certains employés te promettent de régulariser ta situation au près du patron mais, ce sont des fausses promesses…’’ explique une stagiaire qui a certainement été une proie.



D’autres enfin proposent aux employées des voyages à l’intérieur du pays, une autre façon pour d’atteindre leur objectif, celui de les coucher selon une autre victime. Pires, ces filles ambitieuses qui s’offrent à ces voyages sont souvent rejetées juste après le retour.



Contrairement à l’administration privée, les employées du public ne sont pas contraintes de se plier aux aveux de leur patron. C’est pourquoi, certains responsables du public se rabattent sur les vendeuses de cacahuètes qui fouinent les bureaux à longueur de journée. Au-delà de la marchandise que proposent ces filles se cache une autre certainement la plus alléchante, celle de revendre leur corps.



Une vendeuse d’arachides que nous avons rencontré dans un Ministère de la place se réjouit de gagner facilement l’argent dans les bureaux : « Avant, je vendais peu, mais depuis que j’ai commencé à me promener dans les bureaux je peux vendre beaucoup par jour. Surtout que je viens de rencontrer un monsieur qui achète beaucoup mes arachides, mes bananes, mes oranges parfois même il me donne gratuitement l’argent et avec l’écoulement rapide de ma marchandise, je préfère passer la journée ici au lieu d’aller me promener sous le soleil sans rien gagner ».



Certains observateurs soutiennent que ces explications prouvent que cette fille se livre à la prostitution parce que l’argent qu’elle reçoit de cet homme et qu’elle pense être gratuit ne l’est pas. C’est plutôt en échange de son corps.



Sur le phénomène, les employés aussi ont leur mot à dire, ce jeune employé que nous avons rencontré dans les couloirs d’une radio privée de la place nous fait des révélations : « La prostitution est une pratique fréquente dans les entreprises guinéennes en général, c’est devenue une habitude pour la plupart des patrons d’abuser de leurs employées et celles qui refusent sont souvent ségréguées, sanctionnées et même renvoyées, c’est déplorable. Seulement, je tiens à tirer chapeau à certaines jeunes filles bien qu’elles soient rares actuellement à refuser les propositions de ces hommes que je qualifie de pervers.



Je vais vous donner un exemple, moi je travaillais avec une fille qui a quitté sans expliquer réellement aux gens la raison de son départ. Mais en tant qu’amie un jour je lui ai demandé, elle m’a expliqué ceci : ‘’J’ai quitté là-bas parce que j’avais constaté que les responsables de notre boite s’échangeaient les employées comme ils changent leurs chemises et pour éviter que je soies la prochaine victime j’ai décidé de quitter pour préserver ma dignité…’’. Et comme Dieu est avec les honnêtes, cette fille avait vite trouvée un boulot où elle était d’ailleurs mieux payée vous voyez. Je pense que cette fille est digne et bien éduquée. Mais, si vous vérifiez aussi la plupart de ces employées qui se livrent n’ont rien dans la tête et c’est leur seule façon de rester dans ces entreprises, c’est aussi ça leur malheur ».



Comme on le voit à Conakry, la prostitution n’est pas seulement celle qui se fait dans la rue, dans les motels et autres lieux mais, c’est aussi celle que les ‘’affamés’’ pratiquent dans les bureaux avec leurs employées. Et Conakry c’est aussi ces réalités.



Enquête menée par : Ibrahima et Aïcha Bah

Conakry