Régime Santé: Danger boissons énergissantes

Boissons énergisantes : de plus en plus de cas aux urgences, aux Etats-Unis

Le nombre de visites aux urgences associées à la consommation de ces boissons riches en caféine ou en taurine a doublé depuis 2007 aux Etats-Unis.

En 2011, 20.000 malades, pour la plupart des jeunes adultes et des adolescents, selon une enquête du département des addictions et de la santé mentale au ministère américain de la Santé.



Les malades présentaient des signes d’anxiété, de tachycardie voire d’infarctus. Au point que le rapport fait de la consommation excessive de boissons énergisantes un «problème grandissant de santé publique» ».



Le porte-parole du collège américain des urgentistes, Howard Mell, a déclaré pour l’occasion : « De nombreuses personnes ne réalisent pas la puissance de ces trucs. Un malade qui est venu récemment aux urgences d’un hôpital de Cleveland a raconté en avoir bu 3 canettes en l’espace d’une heure, soit l’équivalent de 15 tasses de café. Il en a été quitte pour une bonne grosse frayeur, heureusement pour lui. Mais s’il avait eu des problèmes cardiaques ou une maladie coronarienne, cela aurait pu lui causer de gros ennuis ».

Près de la moitié des patients recensés dans l’enquête américaine pour l’année 2011 n’avaient bu que de la boisson énergisante, sans alcool, alors que c’est souvent l’association avec l’alcool qui est dénoncée par les spécialistes, notamment parce qu’elle favoriserait le développement de l’alcoolisme chez les jeunes.