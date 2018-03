Santé : Découvrez les bienfaits et les vertus de la datte

Riche en antioxydants



Les dattes fraîches renferment une forte concentration d’antioxydants, principalement des caroténoïdes et des composés phénoliques. Les antioxydants protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Les dattes séchées en contiennent moins que les dattes fraîches, puisqu’une certaine quantité se perd durant la déshydratation.



2.Riche en Fibres alimentaires



Les dattes sont constituées à 57 % de fibres insolubles et à 43 % de fibres solubles. Les fibres insolubles jouent un rôle important dans la régularité intestinale et la prévention de la constipation. En retenant l’eau dans le côlon, elles font augmenter le volume et le poids des selles, ce qui réduit le temps de transit et facilite l’évacuation.



3.Valeur nutritive



Pour une datte fraîche dénoyautée de 24g vous avez 66 calories, 0,4 grammes de protéines, 18 grammes de glucides, aucun gramme de lipide et 1,6 gramme de fibres alimentaires. Les dattes séchées renferment que de 15 % à 20 % d’eau, comparativement à 65 % à 70 % pour les dattes fraîches. Leur contenu élevé en glucides en fait des fruits à haute teneur énergétique, parfaits pour les activités sportives intenses. La datte est une source de cuivre. Les dattes constituent un aliment de choix pour faciliter le travail musculaire.



Attention pour les enfants



Les jeunes enfants peuvent s’étouffer en consommant des aliments durs, lisses ou ronds. Les dattes séchées dures et même celles contenues dans les biscuits présentent certains risques. Elles ont la même grosseur que l’œsophage (le tube qui conduit la nourriture vers l’estomac) d’un jeune enfant et elles peuvent rester coincées dans la gorge et bloquer la trachée (le tube qui conduit l’air aux poumons). Il faut donc être très prudent!



A éviter aussi en cas de diabète.