Se laver les mains - Conseils pour une bonne hygiène

Le lavage des mains est une prévention face aux germes qui nous entourent. Se laver les mains doit être rigoureux pour être efficace.La plupart des maladies infectieuses se transmettent par les mains : grippe, gastro-entérites, bronchites. Les objets qui nous entourent sont contaminés et le simple fait de mettre la main sur une poignée de porte, un lavabo ou un bouton d'ascenceur suffit à la propagation de la maladie.



Se laver les mains reste la mesure limitant le plus le risque de pandémie ou de simples contagions.



A quels moments se les laver ?



Il faut se laver les mains à chaque fois qu'elles sont sales mais également après avoir utilisé les transports en commun, en rentrant chez soi, après avoir sorti les poubelles, après s'être occupé d'animaux, après et avant d'aller aux toilettes, avant de préparer les repas, avant de manger, pour s'occuper d'un bébé, après avoir bricolé ou en sortant du travail.



Le lavage des mains s'effectue d'une certaine façon pour être efficace afin d'éliminer tous les germes rencontrés lors de ces différentes activités.



De quelle façon se les laver :



Le lavage des mains doit durer au moins trente secondes. C'est le temps qu'il faudra pour tuer les bactéries.



C'est la combinaison de plusieurs actions qui rend le lavage des mains efficace :



Pour se laver les mains utilisez un savon liquide à pompe de préférence pour moins de manipulations. Evitez les savons en pains nichés de bactéries.



Mouillez vos mains de préférence à l'eau tiède. Prendre une quantité suffisante de savon et frottez en faisant mousser. Il faut frotter toutes les parties de la main : la paume, le dessus, la base des poignets, chaque doigt et les espaces entre les doigts. Si nécessaire brossez vos ongles avec une brosse.



Rincez abondament à l'eau tiède et si vous êtes dans un lieu public fermez le robinet à l'aide d'un papier absorbant. Prenez un papier à usage unique et séchez vos mains.



Autre méthode :



Les solutions hydroalcooliques offrent également une protection parfaite comme se laver les mains à l'aide d'un savon antiseptique. Elles sont à conserver sur soi en toutes occasions.



Les lingettes aussi sont pratiques en extérieur et assurent une hygiène préventive.





