Sénégal : démarrage prochain de la construction d’un pont sur le fleuve Gambie (officiel)

(Xinhua) — Le ministre gambien des Affaires étrangères, Mam Bury Njie, a annoncé vendredi à Dakar, le démarrage, avant la fin d’année, des travaux de la construction d’un pont sur le fleuve Gambie.



Ce vieux projet qui devrait permettre de relier plus rapidement la Casamance, région sud du Sénégal, devrait remplacer le bac actuellement utilisé pour traverser le fleuve Gambie.



Le ministre gambien a donné cette indication après signé avec son homologue sénégalais Alioune Badara Cissé un mémorandum d’entente portant sur la construction du pont et la réhabilitation du tronçon de route qui y mène.



Selon Mam Bury Njie, les travaux vont durer cinq ans et vont coûter 107,4 millions de dollars. Qui ont été obtenus auprès de la Banque africaine de Développement.



La traversée de la Gambie par un bac gambien est souvent vécue par les voyageurs et les transporteurs sénégalais comme source de tracasseries.