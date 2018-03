Soutien aux institutions de la République de Côte d’Ivoire : La jeunesse du grand centre Baoulé en ordre de bataille

Une réunion de remobilisation de la jeunesse du grand Centre Baoulé s’est tenue tout récemment, au conseil économique et social (Ces) sis au Plateau. En l’absence de leur leader charismatique Watchard Kédjébo, l’honneur est revenu à M. Magloire Konan Président de la coalition des résistants de Tiébissou et porte parole de la coordination de la jeunesse du grand Centre Baoulé de lancer un appel à la remobilisation.



Au nom de la coordination dont il est le porte-parole. Il a ordonné de façon solennelle que la jeunesse s’organise comme cela avait été le cas dans les premiers moments de cette crise, pour apporter de façon massive et ouverte leur soutien à la République et à ses Institutions incarnées par le président constitutionnel Sem. Laurent Gbagbo. La jeunesse venue en grand nombre pour la circonstance, a fermement condamné toutes dérives verbales, ainsi que les violences et surtout la destruction des biens publics et privés.



Dans la même veine, la jeunesse du grand Centre Baoulé a adressé sa compassion et surtout son soutien aux personnalités telles que Mme Henriette Lagou, M. Thomas Tiacoh et les populations des villes qui ont été secouées par les récents évènements. Elle réitère dans le même ordre, son opposition à la venue ici en Côte d’Ivoire de toutes forces étrangères et expéditionnaires, salue l’Ua pour la mise en place du comité des experts et du panel pour la recherche de la vérité et cela dans le strict respect de la loi fondamentale de la Côte d’Ivoire, la Constitution. Récuse Blaise Compaoré, l’ancien facilitateur pour sa mauvaise foi.



Pour joindre l’acte à la parole, la jeunesse a annoncé l’organisation d’un giga meeting le vendredi 11 février 2011, au Conseil économique et social avec pour parrain la première dame. A l’instar des dons qui ont été faits aux victimes de Duékoué et de Lakota, la coordination de la jeunesse du grand Centre Baoulé projette la collecte de fonds et de matériaux de construction pour aider les victimes à se réinstaller. A cet effet, plusieurs délégations viendront de partout en Côte d’Ivoire des zones sinistrées pour se joindre à cette vaillante jeunesse qui lutte pour une cause noble.



Jean-Baptiste Essis