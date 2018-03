TRAFIC AÉRIEN - Tous les aéroports français sont ouverts

Après six jours de paralysie due au volcan islandais, l'espace aérien est totalement rouvert, ont indiqué les autorités, mais le retour à la normale du trafic aérien pourrait prendre encore 2 à 3 jours pour les moyen-courriers, selon le gouvernement. Mercredi, 100 % des vols long-courriers sont assurés en France et 75 % des moyen-courriers.



À l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, 100 % des long-courriers et 90 % des vols court et moyen-courriers sont assurés . En moyen-courriers, 382 vols sont programmés au départ de Roissy et 413 à l'arrivée. Des vols spéciaux de rapatriement en provenance du Maghreb, de la Turquie et de l'Égypte sont prévus. Air France prévoit "d'opérer 100 % du programme long-courrier, la quasi-totalité des moyen-courriers, sauf ceux à destination de l'Europe du Nord et du Nord-Est dont l'espace aérien est fermé, plus de la moitié de ses vols domestiques et 100 % des vols reliant Paris à la Corse". La compagnie EasyJet annonce qu'elle effectuera 900 vols mercredi (86 % de ses vols habituels) à travers l'Europe avec 140.000 passagers.



À Roissy, Josette Dveress, qui venait d'embarquer mercredi matin dans un avion d'Air France "où il reste des places libres" à destination de Los Angeles s'est dite "vraiment soulagée, heureuse, de pourvoir retrouver ses petits-enfants". Devant partir vendredi, elle avait pris la précaution de faire une réservation pour mercredi 21 et vendredi 23. Yolande Kouassi, en partance pour Abidjan, était aussi ravie de pouvoir embarquer normalement, "sans stress, mais je serai vraiment rassurée lorsque l'avion aura décollé", a-t-elle confié.



Encore des annulations



À Nice, premier aéroport de province, le trafic revient progressivement à la normale, avec 8 vols sur 10 assurés au départ et à l'arrivée. Les dessertes entre Nice et Paris reprennent : 25 vols au départ, 26 à l'arrivée, au lieu des 32 programmés dans chaque sens. À l'aéroport de Marseille-Provence, le trafic devrait être assuré à 80 %. "Nous sommes proches d'une journée classique", a dit un porte-parole. Seuls deux vols de rapatriement de touristes étaient prévus mercredi (en provenance de Dubrovnik et du Caire).



À Lyon, 60 % des vols sont programmés (mercredi), sur les 400 vols opérés en moyenne chaque jour à Lyon-Saint-Exupéry. La direction précise que ce taux "augmente très rapidement". À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, 43 vols ont été annulés sur 280 prévus. Entre 6 heures et 10 heures environ, 12 vols ont été annulés, principalement en direction du nord (Munich, Roissy, Strasbourg, Mulhouse, la Grande-Bretagne, Francfort, Rennes, Lyon, Orly, Metz, Lille). À Bordeaux, 26 vols sont annulés, mais l'aéroport espère un retour à la normale jeudi.



70.000 voyageurs français encore bloqués



À Bâle-Mulhouse, le trafic devrait atteindre 70 % des 180 vols programmés qui devraient être assurés. À Strasbourg-Entzheim, même si l'aéroport était officiellement rouvert depuis mardi à 14 heures, il n'y a eu aucun vol commercial dans l'après-midi. Le premier vol au départ de Lille devrait intervenir à 12 heures, "avec le départ à vide d'un vol vers Bodrum (Turquie). Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a jugé mercredi sur France Info, "formidable qu'il n'y ait pas eu d'accident" parmi tous les Français en attente d'un retour, un retour qu'il estime pouvoir être achevé "dans les 48 à 72 heures".



Reprenant les chiffres du Quai d'Orsay de plus de 70.000 voyageurs encore bloqués, donnés mardi soir, et relevant qu'ils ont certainement évolué depuis, il a chiffré à 14.000 le nombre des Français bloqués en Europe, 14.000 dans les Amériques, 28.000 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 8.880 en Asie et 4.300 en Afrique.