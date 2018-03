Tanzanie : la Chine va financer à hauteur de 62 millions $ la construction d’une université

La Chine va financer 62 millions de dollars (environ 138,3 milliards de shillings) pour construire une université de transport en Tanzanie, rapporte The Citizen.



Cette annonce intervient après une audition du président tanzanien John Magufuli devant la nouvelle ambassadrice chinoise en Tanzanie, Mme Wang Ke.



Le diplomate chinois a également déclaré que ce financement faisait partie du renforcement des relations entre la Chine et la Tanzanie.



"Une université de transport aidera grandement la Tanzanie à augmenter le nombre de professionnels de l'aviation, d'autant plus que le gouvernement achète des avions dans le cadre des efforts de revitalisation d'Air Tanzania Company Limited (ATCL)." , dit la déclaration.



En novembre 2012, le pays comptait 183 pilotes locaux contre une demande de 456, selon l'Association des exploitants aériens de Tanzanie. D'où la nécessité d'augmenter le nombre de professionnels pour répondre à cette demande.