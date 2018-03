Technologies : Tontine en ligne, c'est désormais possible grâce à une application mobile

Jules Guilain Kenfack, un ingénieur camerounais installé en Allemagne, a conçu cette application, pour rapprocher les uns et les autres en terme d'investissment. « Les rapports qui avaient été rédigés pour les séances précédentes étaient perdus… tel membre disait qu’il avait cotisé alors que ce n’était pas le cas… ou il avait donné à une tierce personne qui avait oublié de donner à la réunion…» raconte Jules Guilain Kenfack.



Une gestion erratique des cotisations et des fonds qui l'ont incité à créer cette nouvelle application, « Djangui ». Un an de travail plus tard, l'application permet aux membres d'une tontine de s'organiser à distance : de chatter, de programmer des vidéo-conférences, de partager les rapports des réunions... et bien sûr, mettre en commun de l'argent, réparti ensuite par tirage au sort.



« Pour le tirage au sort, le système a besoin de la fréquence de réception, de connaître le nombre de personnes qui participent à la réunion… », et la prime versée, explique à RFI Jules Guilain Kenfack. A partir de toutes ces informations, le système procède au tirage au sort. Les utilisateurs reçoivent ensuite les fonds par le biais de plateformes de paiement en ligne et ce sont eux qui décident du montant des cotisations. L'application a déjà été téléchargée plus de 900 fois.



imatin.net