Télécoms : inauguration d'une usine égypto-chinoise de fibre optique

Fini les frais de transport et de dédouanement alourdissant les factures pour les importations des équipements des entreprises télécoms en Egypte. Le pays a inauguré en début de semaine sa première usine de fibre optique dans le gouvernorat du Caire, dans la ville industrielle de Badr, au nord-est du pays.



Il s'agit d'un projet conduit par un financement mixte, de l'égyptien HitekNofal Solutions et du chinois Hengtong Group à hauteur de 30 millions de dollars. « Nous voulons faire de l'Egypte l'un des principaux centres de production pour étendre nos exportations sur le marché africain, qui enregistre la plus rapide expansion au monde dans le domaine de la fibre optique », a déclaré Qian Jianlin, président exécutif de Hengtong.



Selon le Top management chinois, la nouvelle usine sera gérée par HitekNofal Hengtong Optix, la première compagnie à capitaux mixtes égypto-chinoise spécialisée dans la production de câbles et accessoires liés à la fibre optique. Randa Tawfiq, le manager marketing de HitelNofal a indiqué que l'usine pourra répondre au besoin en fibre optique du marché local dès 2018. D'après lui, l'usine, qui peut d'ores et déjà produire 8.000 km de câbles optiques par an, une capacité de production qui devrait doubler d'ici l'année prochaine. Ainsi, cette usine entièrement automatisée couvrant 33 000 mètres carrés, pourra à partir de là, aller conquérir les marchés africains à partir de la mi-2019.



Le marché local très avantagé



Présidant la cérémonie d'inauguration de l'usine, le ministre égyptien des communications et des technologies de l'information, Yasser al-Qady a exprimé sa joie quant au nouveau joyau qui se révèle très stratégique pour le pays alors qu'il amorce sa transition pour devenir une société numérique. Selon Yasser al-Qady, l'usine de HitekNofal Hengtong Optix fera non seulement de l'Egypte un exportateur de fibre optique, mais permettra aussi de proposer des technologies et des services de télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient.



Le responsable a aussi expliqué que la nouvelle unité permettra aux opérateurs télécoms de pouvoir augmenter leurs gains en voyant grandement réduit leur coût d'investissement dans l'infrastructure indispensable pour la fourniture de la connectivité à haut débit.



Concrètement, avec la fibre optique désormais achetée localement, voilà les opérateurs exemptés du paiement des frais de transport internationaux et de dédouanement qui gonflaient les factures d'acquisition d'équipement. Ils pourront également se passer des longs délais d'attente de livraison. Avec ces charges en moins, le consommateur peut aussi espérer une réduction des coûts et l'institution des tarifs data nettement plus avantageux.



