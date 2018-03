Témoignage d'un Ex-Sataniste N°13 Fin

Ce témoignage est la 13ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.



Appel à la Repentance



Message aux Présidents Africains



Excellences, Messieurs les Présidents, comme vous venez de le lire dans ce témoignage, les choses ne sont pas vraiment ce que vous pensez. La réalité de la vie vous a été cachée par satan et par vos différents conseillers spirituels.



Si dans votre ignorance vous avez vendu vos pays respectifs à satan pour rester le plus longtemps possible au pouvoir, vous devez maintenant, après ce que vous venez de lire, vous rendre à l’évidence que c’est une grave erreur que vous aviez commise.



Il est temps, Excellences, Messieurs les Présidents, que la vérité vous soit enfin révélée, pour votre plus grand bien, et pour celui des peuples qui vous sont soumis. Il est impératif et urgent que vous compreniez, pendant qu’il est encore temps, la notion de la vie éternelle. La vie ne s’arrête pas après la mort. C’est d’ailleurs après la mort que la vraie vie commence, c’est-à-dire la vie éternelle. Chaque homme vivra éternellement, dans l’un des deux endroits prévus à cet effet. Ces deux endroits sont le Ciel et l’Enfer. Tout homme est appelé à faire l’un de ces deux choix, puisqu’il n’y en a pas un troisième.



Vous venez de lire, certainement avec une grande surprise, et peut-être aussi avec un peu de scepticisme, le cas de votre ancien homologue Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, qui, je ne vous apprends rien, a régné sur le Zaïre comme un dieu. C’était un homme assez respecté, et très fier de son pouvoir. Il en était d’autant fier qu’il disait à qui voulait l’entendre, je cite: "De mon vivant on ne parlera jamais de l’ancien président Mobutu." Pour s’assurer un tel règne, et dominer sur son peuple sans inquiétude comme il l’a fait pendant trente-deux ans, il lui a fallu vendre son pays à lucifer, par des pactes et des sacrifices de toutes sortes.



La suite, Excellences, Messieurs les Présidents, vous le savez. Il est actuellement dans un tourment indescriptible en Enfer, en train d’être torturé par ce même lucifer sur qui il comptait, et à qui il avait gracieusement offert son pays et la vie de quelque septante millions de Zaïrois.



Vous avez également le cas du Général Gnassingbé Eyadéma, qui a régné comme un dieu sur le Togo pendant 38 ans. Les nombreux sacrifices humains qu'il avait faits à lucifer lui avaient valu une place "honorable" devant lui. Satan l'avait tellement rassuré d'un autre règne auprès de lui après sa mort, qu'il avait fini par y croire. Il y avait d'autant cru qu'il allait vers la mort croyant qu'il aurait encore un pouvoir sur tout ce qui se passerait après lui.



Fort de cette conviction, avant de mourir il avait fait jurer ses généraux, sous peine de sanctions, d'installer son fils au pouvoir. Une fois décédé, il a eu la surprise la plus désagréable de sa vie. Lui qui croyait être reçu par lucifer avec les honneurs dus à un bon et fidèle serviteur, s'est vu enchainé par ce même lucifer, et soumis au genre de tortures que lui-même durant ses 38 années de royauté, n'avait pas infligées à ses victimes.



Et ses généraux qui dans leur ignorance, sont encore captifs du mensonge de satan, continuent de croire que leur roi les punira certainement s'ils ne font pas ce qu'il leur avait demandé avant de mourir, et s'ils ne respectent pas jusqu'au bout les engagements qu'il leur avait fait prendre.



Laissez-moi, Excellences, Messieurs les Présidents, vous donner un autre exemple. C’est celui de votre ancien homologue El Hadj Omar Bongo Ondimba. Dans son ignorance, il avait cru comme vous, que l’on pouvait mettre sa confiance en satan. Il avait vendu son pays à satan en échange du pouvoir. Il a régné sans partage pendant 42 ans sur le Gabon. Un règne trop long pour ceux qui, dans son pays, croupissaient dans la misère, mais un règne qui malgré tout est arrivé à sa fin. De son vivant il était très respecté et très influent, et là je ne vous apprends rien. Grand maître de sa loge maçonnique et doté des pouvoirs suffisamment grands, il ne se doutait de rien.



Actuellement il est en Enfer, en train d’être cruellement torturé par lucifer, qu’il avait pourtant servi fidèlement à travers la franc-maçonnerie, et à qui il avait pourtant tout donné sur terre. C’est maintenant qu’il se rend compte qu’il s’était trompé. Mon souhait en vous envoyant ce message, Excellences, Messieurs les Présidents, est de vous faire éviter ce genre de désagrément dès que vous quitterez cette terre. La fin est proche.



Ces trois exemples sont suffisants, Excellences, Messieurs les Présidents, pour attirer votre attention sur le danger qui vous guette dans les prochains jours, si par malheur vous quittez la terre comme vos homologues suscités, c’est-à-dire sans vous réconcilier avec Dieu, par Jésus-Christ.



Vous serez sans doute tentés de vous demander s’il vous sera encore possible de vous affranchir du pacte signé avec lucifer, et d’être pardonnés après toutes les abominations dans lesquelles vous vous êtes lancés. La réponse que je m’en vais vous donner vous surprendra. Jésus-Christ est prêt à vous pardonner toutes vos fautes, tous vos crimes, y compris ceux que vous-mêmes trouvez honteux d’évoquer, compte tenu de leurs caractères ignobles. Jésus-Christ est prêt à vous pardonner tous les nombreux sacrifices humains que vous avez faits, comme Il a pardonné à l'auteur de ce témoignage.



Le piège dans lequel vous ne devez surtout pas tomber, Excellences, Messieurs les Présidents, c’est celui de croire au mensonge que satan tentera de vous dire après lecture de ce message. Il va vous rappeler certainement que le pacte que vous avez signé avec lui est irrévocable, et que si vous tentez de faire marche en arrière vous mourrez. Ceci n’est pas vrai.



Si vous décidez de vous affranchir des liens de lucifer, et de renoncer à tout pacte signé avec lui à travers les différentes loges ésotériques et autres, il vous suffit de faire appel à Jésus-Christ et de choisir de faire une vraie repentance, et satan n’aura plus de pouvoir sur vous. Vous n’avez qu’à vous inspirer de l’exemple de cet ancien sataniste dont vous venez de lire le témoignage. Il était même plus grand que certains parmi vous dans le monde de satan, pourtant il a réussi à s’affranchir du monde occulte, en comptant sur Jésus-Christ. Certains parmi vous doivent même l’avoir rencontré quand il y était encore, puisqu’il en est sorti il y a moins de dix ans.



Et si vous choisissez de vous affranchir des liens de satan et fuir l’humiliation qu’il est actuellement en train de préparer pour vous quand vous quitterez la terre, nous serons prêts à vous soutenir et à vous aider. La Bible nous dit dans Actes 4:12 qu’ "il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés." C’est par Jésus-Christ, et par Jésus-Christ seul, que le salut est possible. Et aucune puissance n’est égale à celle de Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi dans Philippiens 2:9-11 que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.



Excellences, Messieurs les Présidents, si vous désirez quitter la terre dans le règne et rentrer dans un autre règne, ce n’est qu’en Jésus-Christ que cela est possible. C’est le règne éternel qui nous attend auprès de Jésus-Christ. Si vous ne saisissez pas cette main tendue de Dieu pour vous affranchir des liens de lucifer, c’est encore lui, lucifer, qui dans les prochains jours, vous dépossédera de toute dignité, et vous torturera sans tenir compte du titre que vous aviez sur la terre.



Vous convenez avec moi, Excellences, Messieurs les Présidents, que quitter les honneurs de la Présidence, pour subitement se retrouver dans les chaînes comme un vulgaire chien, et être torturé comme le dernier des brigands, pour l'Éternité, n’est pas ce qu’un homme normal peut désirer. Et je ne vous le souhaite pas. Voilà pourquoi, Excellences, Messieurs les Présidents, je prends le risque de vous adresser ce message. C’est donc à vous de veiller à ce qu’une chose pareille n’arrive pas. Il y a une seule chose à faire pour cela: C’est de renoncer au maître lucifer maintenant, pour accepter le Maître Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant.



Nous vous encourageons donc, Excellences, Messieurs les Présidents, à faire le bon choix pendant qu’il est encore temps. N’oubliez pas que nos jours sont comptés sur cette terre. Nous quitterons tous cette terre, d’une manière ou d’une autre, et d’un moment à l’autre.



Que la grâce de Jésus-Christ le seul vrai Maître soit avec vous!



Message aux Serviteurs de Dieu Africains



Chers Serviteurs de Dieu, si je devais parler de Salut, du Ciel ou de l’Enfer, ce ne serait plus à vous, puisque vous connaissez et comprenez bien ces choses. Mon désir en vous envoyant ce message, est de réveiller votre esprit par rapport aux modalités du combat que nous sommes appelés à mener.



Nous sommes tous en route pour l’éternité, avec la possibilité d’emprunter soit la route du Ciel, soit celle de l’Enfer. La route du Ciel, comme toute autre route, a ses signalisations et ses balises. Et tous ceux qui veulent utiliser cette route avec l'intention d'arriver à destination, doivent absolument respecter son code. Si les termes Ciel, Enfer, Salut et autres sont connus pour vous, c’est leur sens qui très souvent vous échappe. D’où l’importance de mon message.



Vous venez de lire dans ce témoignage qu’il y a en Enfer plusieurs de ceux qui sur terre portaient le titre que vous et moi portons aujourd’hui, celui de serviteur de Dieu. Actuellement ils sont dans le tourment éternel. Devons-nous continuer aveuglement sur notre route comme si de rien n’était? Non bien-aimés! Il est temps de nous rassurer que le code de la route sur laquelle nous sommes, est bien respecté. Il est temps de prendre Dieu au sérieux.



Tous ces Serviteurs de Dieu qui sont actuellement en Enfer en train de subir la vengeance de lucifer, connaissaient comme vous les termes Ciel, Enfer, Salut et autres, et croyaient même comprendre leurs sens. Mais leur présence en Enfer est pour nous une preuve qu’ils s’étaient trompés. Certains parmi eux, avaient comme certains parmi vous, fait des pactes avec lucifer comme vous venez de le lire dans ce témoignage, et croyaient qu’ils pouvaient impunément se moquer de Dieu.



D’autres, avaient choisi de s’éloigner des pactes abominables avec satan, et dénonçaient même avec vigueur leurs collègues qui étaient selon eux, allés trop loin dans la prostitution. Mais ils ignoraient que le simple fait de ne pas signer de pactes avec lucifer n’était pas suffisant pour échapper à l’Enfer. Ils ignoraient que pour rentrer au Ciel, il fallait observer scrupuleusement le code de la route du Ciel. Il est malheureusement trop tard pour eux, mais pas assez tard pour vous. Vous pouvez encore vous repentir, et je vous encourage à le faire.



Je vous invite donc à vous repentir et à retourner rapidement à la saine doctrine de notre Seigneur et seul Maître Jésus-Christ, afin de pouvoir mener le combat qui vous attend. Si j'ai choisi de m'adresser à vous, (Serviteurs de Dieu Africains) particulièrement, c'est à cause du combat qui pèse sur vous et vos pays. Vos Présidents ont dans leur ignorance vendu vos pays à lucifer par des pactes de toutes sortes. Vous et vous seuls pouvez briser ces pactes au nom de Jésus-Christ, et récupérer vos pays. Pendant que nous prions pour que Dieu accorde à ces Présidents la grâce de se repentir et de s’affranchir de ces pactes, vous devez vous organiser pour combattre dans le jeûne et la prière, et reprendre vos pays des mains de satan. Et pour le faire, vous avez vous-mêmes besoin de vous réconcilier avec Dieu, de vous engager dans une vraie vie de sanctification, loin de toutes souillures et de toute cupidité, pour pouvoir mener ce combat avec succès.



Message aux Sorciers



À vous tous qui êtes encore dans la sorcellerie, je vous lance cet ultime appel. Vous venez de lire le témoignage de cet ancien grand sataniste. Comme vous le constatez vous-mêmes, cet homme a vraiment servi satan. Il a commis beaucoup de crimes, a fait beaucoup de mal, et s'est lancé dans tellement d'abominations que humainement parlant, le pardon ne pouvait jamais lui être accordé. Pourtant, Jésus a accepté sa repentance, lui a pardonné, et l'a délivré. Ce que Jésus-Christ a fait pour lui, Il est prêt à le faire aussi pour vous.



Je sais que plusieurs parmi vous sont déjà convaincus qu'il se fait trop tard pour se repentir, ou qu'il est impossible pour eux de rompre le pacte qu'ils ont signé avec satan. Permettez-moi de vous rassurer qu'il ne s'agit là que d'un mensonge du diable. Tant que vous êtes encore en vie, la repentance est toujours possible, le pardon de Dieu est toujours possible, et la délivrance est toujours possible. Il vous suffit de choisir d'un cœur honnête de fuir satan et de rompre totalement avec son monde, et de rechercher de tout votre cœur la délivrance.



L'exemple de cet ancien sataniste est là pour vous en convaincre. Pour obtenir la délivrance, cet homme l'a désirée, et l'a recherchée. La délivrance n'est pas venue le trouver dans sa maison. Il a cherché le pardon de Dieu comme un cupide cherche l'argent. Il a cherché et recherché le pardon de Dieu de tout son cœur. Il était prêt à payer n'importe quel prix pour obtenir la délivrance. Pour cela, il a pris le risque de dire la vérité.



Oui! Il a pris le risque de dire la vérité; il n'a pas eu peur des conséquences; il a oublié la honte et le qu'en-dira-t-on. Il n'a pas confessé ses péchés à moitié, il n'a pas confessé ses péchés avec ruses. Il l'a fait honnêtement et sincèrement. Le résultat, vous le savez. Il a obtenu la grâce et la miséricorde de Dieu. Il est pardonné, délivré, et est au service de son nouveau Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.



L'exemple de ce pasteur ancien sataniste vous aide d'abord, à comprendre que vous tous qui restez dans la sorcellerie parce que vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, avez tort. C'est une erreur que vous commettez. Vous êtes en train de tomber dans le piège de satan. Jésus-Christ vous promet le pardon et la délivrance, si vous recherchez la repentance d'un cœur honnête et sincère.



Cet exemple vous aide ensuite à comprendre que tous ceux qui se plaignent d'avoir confessé honnêtement la sorcellerie, mais sans en être délivrés, ne sont pas honnêtes. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur trouvent Dieu. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas un homme qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Ceci veut dire que même si un homme pouvait choisir de ne pas vous délivrer parce qu'il doute de vous, Dieu qui sait que vous êtes honnête et sincère, si vous l'êtes réellement, vous délivrera, avec ou sans la volonté de cet homme. Cessez donc de vous séduire, et recherchez la vraie repentance.



Je sais qu'il y en a qui, malgré tout, vont s'entêter. Il y en a qui vont se cacher derrière la sorcellerie inconsciente, et donner l'impression de ne rien connaître de la sorcellerie pratique. Dans tous les cas, vous comprenez maintenant très bien les conséquences de votre entêtement. Vous êtes bien conscients maintenant de ce qui vous attend si la mort vous surprend dans votre état.



En attendant, je vous lance encore cet appel. Le Seigneur Jésus vous tend encore la main. Et je me mets à Sa disposition, et à votre disposition, prêt à faire ce qu'Il me demandera de faire, et prêt à aider tous ceux parmi vous qui s'engageront à saisir cette dernière occasion, et rompre avec satan.



Que la grâce de Jésus-Christ le seul vrai Maître soit avec vous!



Les dangers de la fausse doctrine



Bien-aimés, je n'ai cessé dans mes enseignements de vous rappeler que le fait d'avoir abandonné la saine doctrine a donné un libre accès à satan dans l'Église. En parcourant le témoignage du pasteur Jonas, vous vous rendez compte que toutes les portes par lesquelles satan et ses agents passent pour réussir leurs missions dans les églises, viennent de l'abandon de la saine doctrine, comme lucifer lui-même le leur avait dit: "Si les enfants de Dieu restent dans la Parole, ils vont facilement éviter mes pièges.". Laissez-moi vous donner quelques exemples:



L'une des missions des agents de satan dans l'Eglise est de créer la lourdeur au moment des offrandes et des dîmes. Si les pasteurs marchaient selon la saine doctrine, il n'y aurait même déjà pas un moment dit "des offrandes et des dîmes."



Dans son témoignage, il a mentionné le cas d'une sœur qui était allée le présenter aux responsables de son église comme étant son fiancé. C'est une déviation par rapport à la saine doctrine. Vous pouvez relire l'enseignement sur le mariage que j'ai mis à votre disposition.



Il a parlé de tous ces pasteurs et intercesseurs qui ont tenté de lui imposer les mains, et qui se sont vus projetés par terre. C'est encore une déviation par rapport à la saine doctrine. On n'impose pas les mains aux gens dans la précipitation, et sans discernement.



Il a parlé des démons qui travaillent souvent dans les chorales et les groupes de louange, et qui se servent surtout des choristes. Si les pasteurs étaient restés dans la saine doctrine, il n'y aurait déjà pas ces choses-là. Et là, satan et ses agents n'auraient pas sur quoi s'accrocher. C'est à cause de la fausse doctrine qu'on donne l'occasion aux gens de chanter pour être admirés. Vous pouvez relire l'enseignement sur l'Église que j'ai mis à votre disposition. Tous ces enseignements sont disponibles sur notre site Internet, et ils sont gratuits. Sachez que si vous sortez de la parole de Dieu, vous en paierez le prix.



Pour vous pasteurs et serviteurs de Dieu qui vous étiez détournés de la saine doctrine par ignorance, repentez-vous, et retournez à la saine doctrine pendant qu'il est encore temps, pour fermer toutes ces portes à satan et ses agents.



Et vous enfants de Dieu qui êtes encore dans ce genre d'églises où les enseignements ne sont pas bibliques, si vos pasteurs ne sont pas prêts à se repentir pour retourner à la saine doctrine, sachez qu'ils font partie de ces mandataires de lucifer qui se déguisent en serviteurs de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu. Sortez rapidement de ces églises, si vous tenez à votre salut. Sachez qu'aucun vrai serviteur de Dieu ne peut rester dans le faux évangile volontairement.



Si vous êtes dans des églises avec des pasteurs brouillons comme ceux que le bien-aimé a décrits dans son témoignage, sortez de là rapidement. Ce n'est pas dans des églises contrôlées et dirigées par lucifer que vous pouvez avancer.



Le culte des ancêtres



Parlant du culte des ancêtres, le frère dans son témoignage a parlé entre autres du tribalisme, en nous révélant que lucifer leur en avait parlé comme étant le culte des ancêtres dans l’Église. À ce propos je voudrais vous donner un autre élément de ce point: Il s'agit du racisme dans l'Église. Vous trouvez des soi-disant chrétiens qui sont tellement racistes que même le titre de chrétiens évangéliques ou pentecôtistes qu'ils portent n'y change rien. De ce nombre il y a beaucoup de soi-disant pasteurs. Laissez-moi partager ce témoignage avec vous.



J'avais été invité donner une conférence au Sud de France, dans une ville dont je préfère taire le nom. Le temps que j'avais passé au milieu de ces pasteurs et de ces frères était riche en découvertes, et c'est l'une d'elles que je voudrais partager avec vous. Pour me montrer jusqu'à quel point le racisme rongeait les églises en France, les pasteurs m'ont fait part d'une église baptisée dans la région, "Église des Africains". Cette église dite des Africains, était une église de plusieurs dizaines de membres. Tous étaient des blancs, et il y avait en tout et pour tout un Africain dans cette église.



Vous allez certainement vous demandez comme je l'ai fait, pourquoi une église de plusieurs dizaines de personnes peut être taxée de "Église des Africains" alors qu'il n'y a qu'un seul noir dans l'église. La réponse, les pasteurs me l'avaient donnée. Il se trouve que l'unique noir de l'église était le pasteur. Et chose ahurissante, le pasteur de cette église était marié. Si donc je vous dis qu'il y avait en tout et pour tout un seul noir dans l'église, vous pouvez deviner la suite.



Et qui sont ceux qui avaient baptisé cette église "Église des Africains"? Ce sont les autres pasteurs de cette région. Alléluia! Voilà ce que l'Église de Jésus-Christ est devenue. Voilà des gens qui se font appeler chrétiens, et pasteurs, qui se revendiquent être au service de Dieu, et qui seraient même aussi en train d'attendre le retour de Jésus. C'est tout simplement triste! Vous pouvez comprendre jusqu'où la séduction est arrivée. Lucifer est bel et bien assis sur les églises.



Messages aux adulateurs des différents sportifs



Le bien-aimé dans son témoignage nous a mis en garde contre le catch, en mettant à nu toute la ruse de satan cachée derrière. Je tiens à vous signaler que s'il n'a parlé que du catch, ce n'est pas parce que les autres sports sont purs. C'est simplement en sa qualité d'ancien catcheur, parce que c'est ce sport qu'il a pratiqué et qu'il connait le mieux. Sachez donc que les autres sports sont aussi sataniques que le catch, et si vous chérissez votre salut, vous devez les fuir maintenant, et vous refugier en Jésus-Christ.



Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!