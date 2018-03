Togo : Déboires de Pascal Bodjona et Alphonse Kpogo, au commencement était l’avocate

Il n’est un secret pour personne à Lomé que l’ancien ministre de l’administration territoriale, communément appelé grand format, entretient des relations intimes avec l’avocate « grand format », défenseur des hommes de « Kondjindji ».



Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que Pascal n’était pas le seul à bénéficier des largesses libidinales de l’avocate. L’on apprend que l’huissier de justice, devenu secrétaire général du parti politique ADDi y trempe également ses lèvres. Une scène de ménage résultant de cette liaison aurait d’ailleurs coûté en mai passé, ses verres correcteurs à Kpogo, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Alphonse était devenu le régent car « fo Pascal » comme elle aime l’appeler, était dans les mailles des Gnassingbé. On dirait que le sort s’acharne contre ceux qui marivaudent avec la grosse. Kpogo s’en est allé retrouver son pair « rival » chez Akpovi, via le bus d’Akakpo à l’occasion des incendies criminels qui se sont abattus sur le Togo.

Il se murmure d’ailleurs que depuis l’interpellation d’Alphonse, une seconde glacière ajoutée à la bleue de « fo Pascal » contenant du « lanmoumou déssi » quittent régulièrement la maison de l’avocate pour la gendarmerie de Lomé.



L’avocate trainerait-elle la poisse de la déchéance ?



Dans les sociétés africaines, le choix du conjoint est un exercice pas aussi facile. Il fait intervenir des paramètres dépassant parfois le simple élan de télépathie et autres considérations affectives. Selon ce que la conjointe dispose comme legs naturels, le conjoint avance tout en ayant en vue ce à quoi l’aventure le prédestine. Ces genres de calculs sont fréquents aussi bien en politique qu’en affaires. Car le partenaire économique ou politique peut être source de malheur si l’on ne prend pas le temps de bien apprécier les enjeux.

Le paysage politique togolaise draine une panoplie de leaders aux fortunes diverses. Il y a ceux qui ont la malchance qui leur est collée à la peau perpétuellement et ceux à qui la chance souri comme l’eau fraiche qui coule paisiblement dans un ruisseau. Ainsi, lorsque vous vous acoquiner avec quelqu’un de l’une de ces catégories, votre destin est tout simplement tracé selon le paradigme sacro stellaire. Cet ordre anthropologique s’incruste allègrement dans la logique ancestrale des sociétés traditionnelles africaine. Un adage populaire établit cette logique en ces termes : « dis moi qui tu hantes je te dirai qui tu es ».



Dès le début des déboires du mastodonte ex ministre de l’administration territoriale et arnaqueur international de son Etat, les allusions de déchéance condescendante due à la poisse de sa maitresse, l’avocate, ont fait le tour de Lomé. Les amis politiques de l’avocate savaient que tout copinage intime avec cette dernière attire ennuis et malédictions. Les avertis ne s’étonnent guère quant au sort actuel de Pascal Bodjona. Car les précédents maris de l’avocate avaient vite décelé le malheur héréditaire de leur compagne et avaient très vite vidé le plancher pour éviter d’être emportés. Comme il fallait aussi s’y attendre, Alphonse Kpogo n’a pas échappé au sinistre sort et s’est retrouvé dans les geôles de la gendarmerie.



Mais le hic dans cette affaire est que dans ces genres de situations la mort n’hésite pas à frapper à la porte de l’un des prétendants, surtout lorsqu’ils sont en un même endroit et reçoivent la visite de la malheureuse damnée. Le risque pour que l’un des amants de l’avocate rejoigne les aïeux est donc grand. La tradition africaine regorge d’innombrables exemples sur le sujet. Nul ne sera donc étonné de voir qu’un de ses matins la nécrologie affiche l’image d’un amant de l’avocate, en moins qu’AKAKPO ne décide d’éviter la promiscuité entre les deux rivaux. Affaire à suivre.