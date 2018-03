Togo : Faure Gnassingbé provisoirement réélu

Comme nous vous l'annoncions ce matin en exclusivité, nos informations viennent d'être confirmées par le Président de la CENI qui vient d'annoncer la victoire provisoire du Président Faure sur Jean Pierre Fabre de l'UFC, qui arrive en deuxième position, après décompte des voix des CELI (Commission électorale locale indépendante) .



Dés l'annonce du résultat les sympathisants du parti du Président Faure, le RPT, sont sortis exprimer leur joie dans le quartier d'Adewui, des caravanes remplies de supporters de Faure sillonnent ce quartier ,peuplé majoritairement de Gabiè,l' ethnie du président , en chantant la victoire de leur candidat..Le centre ville de la capitale est désert les boites de nuit et bars fermés .Un important dispositif sécuritaire est déployé,des barrages de policiers filtrent le peu de véhicules qui circulent.Des patrouilles de police paradent sur le boulevard du 13 janvier et sur les grand axes stratégiques de la capitale .



Le candidat du RPT est crédité de 1 243 044 voix soit 60,92%, celui de l'UFC, Fabre, lui crédité de 692 784 voix soit 33,94% sur un total de 2 119 829 votants avec 3 277 492 inscrits sur les listes électorales. Agboyibo du CAR arrive troisième avec un score de 2,96% des suffrages.



Selon nos informations deux responsables du Mouvement pour le changement et l'alternance (MCA), Fulbert Attisso et Guillaume Coco sont actuellement aux arrêts, un troisième, le député Habia Nicodème (UFC) en fuite. Peu avant la proclamation des résultats, le conseiller spécial d'Agbeyomé Kodjo (candidat Obuts), Adja, avait été arrêté pour des raisons pour l'heure ignorées.



Les togolais attendent désormais la décision de la cour constitutionnelle a qui reviendra, sous huit jours, la charge de valider ou non le résultat provisoire proclamé par la CENI et de divulguer les résultats définitifs.